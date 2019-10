Joan Llull: «El grupo Thomas Cook nos ha tenido engañados a todos los hoteleros»

Joan Llull ha seguido muy de cerca todos los acontecimientos que llevaron a Thomas Cook a presentar la quiebra el pasado día 23 en Londres. Han sido jornadas frenéticas, con muchas llamadas telefónicas y reuniones de último momento con los grandes del turismo balear para buscar una solución que salvara al gigante turístico. Se siente un tanto frustrado y engañado por cómo han evolucionado los acontecimientos y por la actitud personal del consejero delegado (CEO) de Thomas Cook, Peter Fanhauser, en la visita que realizó a Mallorca en junio pasado para tranquilizar los ánimos a los empresarios turísticos de las Islas.

¿Les ha afectado a su grupo hotelero la quiebra y es cierto que los impagados llegan a los 20 millones?

—No hablo de cantidades, pero sí que es cierto que la quiebra nos ha afectado porque la deuda que nos deja el grupo turístico es elevada.

¿Cómo analiza lo sucedido y el comportamiento de Thomas Cook?

—Puedo decir muy molesto que el grupo Thomas Cook nos ha tenido engañados a todos los hoteleros.

¿Qué ha pasado realmente?

—El consejero delegado de la empresa, Peter Fankhauser, nos dijo en la visita que hizo a Mallorca en junio que todo estaba solventado y que estuviéramos tranquilos. Esto nos tranquilizó y seguimos operando con ellos como sino pasara nada. La realidad ha sido muy diferente.

¿Ha habido mala fe por parte de Thomas Cook?

—Lo que sí puedo decir es que el grupo Thomas Cook nos ha tenido engañados a todos los hoteleros de aquí y de otras zonas turísticas.

¿Tenían que haber sido los hoteleros de Baleares más incisivos y menos contemporizadores ante el aumento de los impagos?

—La verdad que la culpa es nuestra por no haber sabido poner freno a esta situación. Las cadenas hoteleras hemos sido tan buenas con ellos que al final hemos quedado como tontos por cómo ha acabado todo.

¿No vieron lo que se avecinaba?

—Confíamos en lo que se nos dijo, pero los impagados se iban acumulando porque no abonaban cantidad alguna de dinero desde junio.

¿Qué estrategia deberían de haber tomado ?

—Creo que deberíamos de haber sido más contundentes a tenor de la evolución de los impagos. Entre todas las cadenas la estrategia adecuada tendría que haber sido plantarnos en julio y decirle a Thomas Cook que no aceptábamos más clientes sin abonar los pagos pendientes. Insisto, fuimos demasiado buenos y por eso digo que la culpa es nuestra por no haber sido más expeditivos. Al final ellos han cobrado durante toda la temporada alta y no nos han pagado nada.

¿Hicieron lo imposible para evitar la quiebra?

—Sí. Intentamos lograr parar lo inevitable para lo cual aceptábamos hasta la quita de más de un 50 % de la deuda. No fue posible por todos los acontecimientos que se produjeron en el fin de semana del 20 al 22 de septiembre.

¿Cómo se saldrá de esto?

—Thomas Cook ha desaparecido, pero no implica que dejen de venir los turistas a Mallorca y al resto de Islas. Lo harán por otros canales de comercialización.