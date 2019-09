Reacciones dispares de partidos y entidades de Baleares ante la repetición de elecciones

El anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de la repetición de elecciones ha generado reacciones y valoraciones dispares entre las entidades de Baleares.

Entre los partidos de las Islas el PP considera que la nueva convocatoria de elecciones es «culpa única y exclusivamente» de Pedro Sánchez, Podemos considera que Sánchez «se está riendo de la democracia», Més per Mallorca cree que Sánchez busca «reforzar el sistema bipartidista» y Vox ha recibido «con alegría» las nuevas elecciones y asegura que su resultado «va a ser mucho mejor».

El presidente del PP de Baleares, Biel Company, ha considerado que la nueva convocatoria de elecciones generales es «culpa única y exclusivamente» del presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y ha lamentado que éste no haya «sido capaz» o no haya «querido» formar gobierno. Según ha expresado este miércoles ante los medios Company, Sánchez «está actuando como la presidenta del Govern, Francina Armengol: pudiendo hacer algo, no lo hace, y echa la culpa a los demás», ha declarado. Company ha destacado también que Sánchez «podría haber formado mayoría con Podemos o aceptar el planteamiento de Ciudadanos», aunque ha recordado que el PP le ha comunicado «en ciertos momentos» que «también se podrían hacer una serie de pactos de estado».

El diputado y secretario de Organización de Podemos Baleares, Alejandro López, ha considerado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «se está riendo de la democracia» con la nueva convocatoria de elecciones generales, y ha afirmado que, «por desgracia, se veía venir». Así lo ha declarado López este miércoles ante los periodistas, quien ha añadido que Sánchez ha mantenido «su actitud habitual de dar portazo» por, según ha dicho, no querer hablar con Pablo Iglesias y preferir hablar con Albert Rivera. Ha recordado que desde 2015 «en las cuatro ocasiones que se han convocado elecciones generales, el sistema siempre ha fallado cuando ha estado Pedro Sánchez al frente». Por su parte, el vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, de Podemos, ha planteado este miércoles estudiar el relevo de Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez como «cartel electoral» de su partido y del PSOE si así se facilita «un Gobierno progresista» tras los comicios generales del 10 de noviembre. «Todos los partidos políticos deberían hacer una autocrítica acerca de qué ha ocurrido y por qué los líderes que actualmente los encabezan no han sido capaces de llegar a un entendimiento», ha sostenido Yllanes en declaraciones a RTVE.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha considerado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, busca «reforzar el sistema bipartidista» con la nueva convocatoria de elecciones, para «consolidar el régimen del 78 como si nada hubiera pasado». Ha opinado que Sánchez «no ha entendido o no ha querido entender» la nueva coyuntura donde «las mayorías absolutas se han acabado». El portavoz de MÉS ha señalado al presidente del Gobierno como el principal responsable de esta situación, por «no haber sido capaz de aprobar un presupuesto» primero, y por no haber sabido llegar a un acuerdo «progresista» después. «Si no han llegado a un acuerdo es porque no han querido» ha sentenciado.

El líder de Vox Baleares, Jorge Campos, ha recibido «con alegría» la convocatoria de unas nuevas elecciones y ha asegurado que están «convencidos» de que los resultados de la formación «van a ser mucho mejores» y, a su juicio, «ayudarán a que haya una estabilidad a nivel nacional». Campos ha considerado que los ciudadanos «se han dado cuenta de qué tipo de presidente tienen» y, asimismo, «también de los partidos que tienen mensajes claros y han tenido tiempo de estar en las instituciones para demostrarlo». «A Vox nos habían tildado de 'ultras' y una especie de antisistemas peligrosísimos y ahora se han dado cuenta que de eso nada. Somos quien más defiende el régimen democrático y constitucional, eso sí, desde un discurso políticamente incorrecto y sin deber pleitesía a ningún tipo de consenso dictatorial progresista», ha explicado.

Entidades de Baleares

Este miércoles también han reaccionado al anuncio de elecciones diversas entidades de Baleares.

Así, la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha considerado una «irresponsabilidad» que los partidos políticos no hayan llegado a un acuerdo para propiciar un Gobierno que aporte «estabilidad» y «seguridad jurídica». Planas ha demandado un Gobierno que apoye de «forma clara y decidida» la actividad empresarial porque, en su opinión, solo de esta manera las empresas podrán cumplir con la responsabilidad «de seguir creando empleo, riqueza y bienestar».

El presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora, ha defendido que la repetición de elecciones se produce «por culpa de la lucha de egos personales y la inmadurez democrática» de la clase política y ha destacado que los políticos «no entienden» que el bipartidismo ha desaparecido. Mora ha remarcado que la repetición de elecciones genera «inestabilidad» en el sector empresarial y que esto puede afectar a «nuevas inversiones».

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Baleares, José Luis García, ha asegurado que la falta de Gobierno mengua las perspectivas de inversión y de crecimiento en Baleares. «Nuestra comunidad necesita urgentemente los ingresos de los fondos de insularidad y desarrollar la fiscalidad derivada del Régimen Especial para las Islas Baleares (REB) y unos presupuestos que apuntalen el estado de bienestar y faciliten la inversión», ha indicado.

La secretaria de Acción Sindical de UGT, Ana Landero, ha lamentado que se tengan que repetir las elecciones y ha pedido a la ciudadanía que acuda a votar para mostrar que es «más responsable» que las personas que lideran los partidos políticos. También ha recordado que la prórroga de los presupuestos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy está paralizando «prestaciones que se necesitan» y que «no son los que tocan para una situación de recuperación económica en la que se ha creado riqueza».