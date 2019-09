Hallado en Ibiza el primer escorpión amarillo de Baleares

El pasado jueves29 de agosto, agentes de Medi Ambient del Govern recogieron un ejemplar de escorpión amarillo (buthus occitanus) en el municipio de Santa Eulària, talsiguiendo el protocolo de actuación en caso de incidencias relacionadas con fauna silvestre del 112 en Balears. El especímen que se encontró se trata del primer escorpión amarillo que se registra en Balears.

Tal y como explicaron a través de su página de Facebook, en caso de encontrar alguna especie "no autóctona" y, con tal de "evitar su proliferación y que se llegue a convertir en una especie potencialmente invasora", hay que llamar al 112 e informar del hallazgo. "Es importante no introducirlas para no alterar nuestros ecosistemas", concluyeron en redes sociales.

Esta especie de escorpión se alimenta de insectos y otros arácnidos. Su hábitat son zonas áridas y pedregosas y suele rehuir de zonas húmedas. Es muy activo en los meses calurosos. Durante el día se oculta bajo piedras, grietas en las paredes u hojarasca y, de noche, sale a cazar y se siente atraído por la luz.