Un mallorquín junto a Amma

Miles de personas hacen cola horas y horas en multitud de ciudades del mundo para recibir sus abrazos, y durante nueve meses al año va recorriendo el mundo repartiendo de manera altruista esta clase de consuelo. Hablamos de Sri Mata Amritanandamayi Devi, más conocida como Amma o la ‘gurú de los abrazos’. El mallorquín Miquel Ferrer (Palma, 1967) la acompañará como voluntario durante casi un mes a un viaje por el norte de Europa y estará a su lado ayudando en lo necesario. Saldrá el próximo 8 de octubre.

Ferrer no puede olvidar la primera vez que supo de Amma. «Estaba trabajando de camarero en Barcelona, y escuché a unos clientes hablar sobre ella. Me acerqué a preguntarles y me dijeron que era una mujer india que iba por el mundo dando abrazos, y que iba a venir a Barcelona. Me quedé con ello, y al cabo de los meses me volví a acordar de ella, y justo venía en un par de semanas».

Ferrer decidió ir a verla al evento que había organizado en Barcelona: «Llegué y había una cola inmensa de gente esperando su abrazo. Yo fui adelantando la fila para verla, y ella me miró. En ese momento el silencio se hizo en mi. Al recuperarme, el primer pensamiento que tuve fue ‘esto es lo que he buscado toda la vida’. Después hice cola, y al abrazarla sentí una gran conexión. La sensación es única, no se puede describir». Su emoción fue tal que acudió a su encuentro los tres días que duró el evento.

Desde entonces, Ferrer ha ido varias veces a ver a Amma por diferentes países, incluida la India, y ha colaborado en la organización de estos actos. La próxima vez que viaje junto a la ‘gurú de los abrazos’ será el 8 de octubre: «Iré al centro que tiene Amma en Odenwald, Alemania. Está a una hora de Frankfurt». Allí, hará lo que él denomina un ‘servicio desinteresado’, que consiste en ayudar en lo que haga falta. «Dependiendo de las habilidades que uno tenga, puedes organizar las colas, ayudar a la gente a subir y bajar para ver a Amma o servir en el bar». Según cuenta, una de las enseñanzas de Sri Mata Amritanandamayi Devi es que el voluntariado de este tipo aporta más a la persona que lo ejerce que al resto. Tras dejar Alemania, Ferrer viajará a su lado por países como Holanda, Suiza o Dinamarca. Además, a mediados de noviembre también estará al lado de la gurú en Barcelona, pero organizando a las personas que desean un mantra personalizado.

Ferrer recomienda a todo el mundo que vaya a conocer a Amma. «Para mi, estar con ella me ha proporcionado apertura mental, el ser consciente de que además de mi mundo existen otros de amor y compasión. Gracias a ella soy más comprensivo».

La gurú que quiere mejorar el mundo

Sri Mata Amritanandamayi Devi, más conocida como ‘Amma’ es una líder humanitaria y espiritual. A través de sus actos ha hecho posible que millones de personas sientan amor y compasión hacia los demás, inspirándoles «a seguir su camino de servicio desinteresado».