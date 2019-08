El Govern alegará para ampliar la lista de isleños muertos en Mauthausen

La Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern alegará para ampliar la lista de baleares fallecidos en los campos de concentración nazis de Gusen y Mauthausen. Según los datos de qué dispone el Govern, el edicto que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado con los nombres de 4.427 españoles muertos en estos dos campos de concentración no recoge a una docena de isleños que deberían figurar en ella.

El titular de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern, Jesús Jurado, explicó que han comparado el listado elaborado por ellos con el publicado por el Gobierno y que «como mínimo faltan una docena de nombres». Memòria de Mallorca, que también dispone de datos de mallorquines represaliados por el nazismo, corroboró que la lista del Estado no es completa. «Faltan los nombres de algunos mallorquines, como por ejemplo el de un solleric que no aparece», aseguró la presidenta de la entidad, Maria Antònia Oliver. Oliver añadió que quizás también falten ibicencos o menorquines, pero que ellos no disponen de estos datos.

La lista del Gobierno incluye 32 nombres de ciudadanos nacidos en el Archipiélago. De ellos, 10 son de Mallorca, 17 son menorquines, 2 son de Eivissa y 5 de Formentera.

Registro Civil Central

En el BOE se explica que el listado lo ha elaborado un grupo de investigadores tras cotejar los libros que se custodian en la sede del Registro Civil Central, en Madrid. Esta información fue enviada a España por parte de Francia en los años 50 para que los familiares de las víctimas pudieran reclamar compensaciones a Alemania y Francia, pero el franquismo la ocultó deliberadamente.

La mayor parte de las víctimas eran republicanos españoles que habían cruzado la frontera en los últimos meses de la Guerra Civil y que pasaron a formar parte del Ejército francés o se integraron en la Resistencia, pero también había mujeres o niños procedentes de los campos de refugiados del sur de Francia.

En el edicto se explica que su publicación responde a la voluntad de que los interesados puedan formular alegaciones y así completar la lista. Jurado considera «lógico» que todavía falten nombres, puesto que las investigaciones históricas van aportando nueva información al respecto. Jurado valoró positivamente la publicación pero lamentó que «llega tarde».

Maria Antònia Oliver también aplaudió su publicación. No obstante, instó al Gobierno a hacer lo mismo con las víctimas de la Guerra Civil y su represión posterior. «También se debería publicar en el BOE los nombres de las víctimas de Franco. ¿O acaso no se trata de crímenes contra la humanidad?», manifestó.