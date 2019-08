Armengol, tras reunirse con el Rey: «Espero que Sánchez pueda ser presidente lo antes posible»

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha asegurado este lunes tras reunirse con el Rey en el Palacio de La Almudaina que «es importante que Pedro Sánchez sea investido presidente lo antes posible» para que se apruebe un nuevo sistema de financiación autonómico que mejore los recursos económicos de Baleares.

La presidenta ha asegurado que su ejecutivo «seguirá haciendo» las políticas públicas de carácter social que desarrolló en la pasada legislatura, al tiempo que «ajustará el gasto», disparado el año pasado en 240 millones de euros.

Tras la audiencia de verano con el Rey, Amengol ha sido preguntada por la situación financiera de la comunidad autónoma y ha confirmado que el Govern redactará un Plan de Estabilidad Financiera (PEF) para el próximo año que presentará a la administración central.

Armengol ha reconocido que se tendrán que realizar «algunos ajustes» financieros, si bien ha subrayado que el PEF es un documento que Baleares presentará al igual que otras comunidades autónomas, en concreto, hasta diez gobiernos autonómicos lo redactaron para el año 2019.

Respecto a las declaraciones del Felipe VI este domingo en Marivent sobre la formación del Gobierno de España, Francina Armengol ha manifestado que cree que «lo más importante es que Pedro Sánchez forme el Gobierno lo más rápido posible». «Aún hay tiempo», ha recordado. «Es importante que Pedro Sánchez haga un gobierno que pueda encarar los retos que tienen la ciudadanía. Pero es fundamental saber qué políticas se van a hacer. Por eso, no solo se tiene que hablar de la investidura, sino de la legislatura», ha sostenido la dirigente socialista.

De cara al encuentro que mantendrá esta semana con Pedro Sánchez en Palma, ha explicado que servirá una vez más para reivindicar «lo que nos toca como comunidad autónoma: la mejora de la financiación, lo que se nos debe a través de los presupuestos generales del Estado, vía REB e inversiones estatutarias», ha concretado. «Él comprende y entiende perfectamente esta comunidad autónoma», ha añadido.

Armengol ha recordado que los «Acuerdos de Bellver» apuestan por la diversificación económica, la educación, la sanidad y los servicios sociales. «Y este pacto se debe cumplir», ha querido dejar claro.

Referéndum de Més

A Armengol también se le ha preguntado por la propuesta presentada por Més per Mallorca de que se convoque un referéndum vinculante para que los ciudadanos de Baleares puedan decidir si desean monarquía o república como modelo de gobierno. En la misma iniciativa, emplazan a la Casa Real a que renuncie al uso del Palacio de Marivent. Armengol ha dicho tener «mucho respeto» por lo que piensen otros partidos, pero ha añadido: «Obviamente, ése no es el tema que a mí me preocupa ni muchísimo menos. Me preocupan los ciudadanos de esta comunidad autónoma y sus problemas».