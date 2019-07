La diputada más joven del Parlament aboga por «cambiar el estereotipo» de que la política es «cosa de mayores»

La diputada más joven del Parlament, Irene Triay, de 22 años, ha considerado que la sociedad tiene el «estereotipo» de que la política «es cosa de mayores», por lo que ha abogado por «cambiar» esta visión al ver la necesidad de que los jóvenes se impliquen «mucho más» en las instituciones públicas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Triay ha defendido que este colectivo «puede aportar perspectiva, además de propuestas e ideas» y ha explicado que «no es lo mismo cómo ve la vida alguien con 40 o 50 años que con 20». En este sentido, ha asegurado que «entre las dos visiones pueden salir cosas muy buenas».

La socialista ha añadido que la juventud es un tema «muy trascendental y que incluye muchísimas cosas», si bien ha destacado que en la legislatura anterior «se trabajó en la inserción laboral del sector y en el acceso a la vivienda», unos ejes que, para ella, «tienen que continuar marcando el camino».

«Tenemos que conseguir un stock de viviendas donde los jóvenes puedan tener su espacio e independizarse. Hay que enfocar la vivienda para ellos. Por un lado, deberían poder tener un trabajo digno con un sueldo y unas condiciones dignas para poder pagar un alquiler o una mensualidad de compra y, por otro, garantizar el acceso con viviendas de protección oficial destinadas a jóvenes y compras accesibles», ha explicado Triay.

En este sentido, la diputada también ha apostado por «encontrar el equilibrio» entre residentes y turistas para controlar el «alto precio del alquiler». La diputada, que es menorquina, ha reconocido que en su isla «no pasa tanto» pero que en Palma, por ejemplo, es un tema que está a la orden del día y sobre el que hay que incidir.

«No he tenido tentación de mirar lo que cobraré»

Para Triay, el cargo de diputada será su segundo trabajo después de dos años como técnica y redactora de proyectos en una empresa privada de ingeniería. Es titulada superior en electrónica, electricidad y automatización.

Sobre esta nueva etapa, la socialista ha expresado estar «muy ilusionada y también comprometida» y ha asegurado que está dispuesta a «aportar ideas» y a trabajar para «ayudar a cambiar un poco la sociedad».

Asimismo, Triay también se ha propuesto durante esta legislatura «acercar la política a los jóvenes» porque, «a diferencia de lo que piensan muchos de que la política no les afecta, es lo que marca su día a día y, por tanto, les afecta más de lo que se piensan».

Sin embargo, durante la entrevista la diputada ha confesado que desconoce las condiciones salariales de su nuevo cargo. «No sé lo que voy a cobrar como diputada, no he tenido la tentación de mirarlo porque no voy al Parlament a cobrar un sueldo, sino a trabajar. La cantidad será la que tenga que ser, pero no tengo curiosidad».

Un Parlament con ocho grupos parlamentarios

Por lo que respecta a la distribución de escaños del Parlament, ha defendido que es positivo el hecho de que existan en esta legislatura ocho grupos en el hemiciclo ya que, a su juicio, esto determina «que la sociedad está mejor representada». «No todo es blanco o negro y cuantos más colores y tonalidades haya, mejor», ha argumentado.

Asimismo, ha alertado de que quizá podrá comportar «más dificultades» para llegar a acuerdos en leyes o enmiendas «debido a la diversidad de ideologías políticas».

Triay, en esta línea, ha realzado que durante esta legislatura el Pacte «tiene más fuerza», por lo que ha considerado que se puede hacer «un muy bien equipo». «Problemas que surgieron fueron a raíz de Podemos y ahora, que están dentro, sumarán, es positivo», ha añadido.

Preguntada por las cuestiones que deberían tratarse esta legislatura, la diputada ha respondido que, «como cuestión primordial y no solo en el archipiélago, sino en todo el Estado», habría que seguir abordando «la igualdad entre las personas». «Es un objetivo al que hay que llegar, en género y en raza», ha explicado.

Asimismo, ha realzado que otro de los temas «importantes» en Baleares es la gestión de residuos y el cambio climático sobre los que, a su parecer, «ya se trabajó mucho» durante el pasado curso político y «debería continuar así». También, al igual que en el sector juvenil, ha apostado por incidir en la vivienda.

«El feminismo es de todas las mujeres que han luchado»

Sobre las declaraciones de la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en las que aseguró que el feminismo se gestó en el seno del socialismo y que, por tanto, «no» es de «todas», Triay ha considerado que «no escuchó su intervención» pero que «el feminismo es de todas las mujeres que han luchado por la igualdad».

«Evidentemente antes había más socialistas, ahora se han ido repartiendo, pero el feminismo engloba a todas las mujeres que hayan luchado por él, sean socialistas o no. Sí que es verdad que nuestra formación ya lleva de por sí el discurso de igualdad por bandera», ha explicado Triay.

«Las juventudes no siempre compartimos el discurso con el PSOE»

La diputada ha explicado que el PSOE «representa mucho a los jóvenes», ya que «siempre ha hecho acciones para mejorar la calidad de vida de éstos». En este sentido, ha destacado, por ejemplo, la reducción de las tarifas universitarias en Andalucía.

Asimismo, ha realzado que «ya dice mucho» del partido que cuente con la organización de Juventudes a nivel nacional, si bien ha reconocido que «no siempre se comparte el discurso con el PSOE». En esta línea, ha ejemplificado con la propuesta de la gestación subrogada y la regularización de la marihuana, dos factores que, desde nacional, no compartieron. «Hay variantes que no compartimos pero sí la ideología y los referentes que llevamos por bandera», ha explicado la joven diputada.