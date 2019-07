El Parlament ratifica a Vidal y Marí Bosó como senadores por Baleares

El Parlament balear, que este jueves arranca su X legislatura, ha ratificado el nombramiento como senadores al econacionalista Vicenç Vidal y José Vicente Marí Bosó, del PP.

Tras el discurso inaugural del presidente de la Cámara, Vicenç Thomàs, los portavoces de los diferentes partidos han intervenido para votar sobre estos nombramientos. Marc Pérez Ribas, de Ciudadanos, se ha manifestado en contra del nombramiento de Vidal y Marí como senadores, ya que la votación es en bloque y no se puede apoyar a uno sin apoyar al otro, lo que ha generado críticas en los partidos que han solicitado la palabra al presidente del Parlament para intervenir. Así ha señalado que Ciudadanos no puede apoyar el nombramiento de un senador que «no forma parte de los partidos más representados en esta cámara».

En el mismo sentido se ha pronunciado Vox. Jorge Campos ha asegurado que no apoyan el nombramiento de ambos senadores y ha apuntado que por «una cuestión de principios». Campos ha afirmado en el Parlament que su partido no apoyará «a una voz separatista y pancatalanista de Més per Mallorca». «¿A qué va a Madrid el señor Vidal, al estado que llaman opresor», ha preguntado Campos, quien ha añadido: «Sus amigos, los que no están en la cárcel, le recibirán con los brazos abiertos». Vox, por contra, ha deseado a José Vícente Marí Bossó que su pasó por Madrid sea fructífero, y ha criticado que Company no les haya llamado para buscar sus apoyos.

.@jcamposasensi @ParlamentIB Créame, Sr. Company, cuando le digo que nos hubiera gustado apoyar a su senador. Es más que probable que hubiera conseguido nuestro voto favorable. Para ello no tenía más que descolgar el teléfono, hablar con nosotros unos minutos... — VOX Baleares (@voxbaleares) 11 de julio de 2019

Por su parte, El PI ha optado por la abstención.

Cabe apuntar que la propuesta de que José Vicente Marí Bosó sea el senador del PP provocó este miércoles una inesperada tormenta en el PP después de que Mabel Cabrer, miembro de la dirección, se opusiera al nombramiento. Finalmente, Biel Company salvó la crisis y Marí, que este jueves ha sido ratificado en el Parlament balear como senador.

A continuación, se ha procedido a la votación y Vidal y Marí han sido ratificados como senadores autonómicos de Baleares con 44 votos a favor; 8, en contra, y tres abstenciones.

Una vez finalizada la sesión plenaria, el Parlament ha procedido a la constitución de las comisiones parlamentarias: Asuntos Institucionales y Generales; Hacienda y Presupuestos; Medio Ambiente y Ordenación Territorial; Turismo; Economía; Asuntos Sociales, Igualdad y Derechos Humanos; Cultura, Educación y Deportes; Salud; Comisión del Reglamento; del Estatuto de los Diputados; de Peticiones, de Asuntos Europeos; de Control Parlamentario sobre la Radiotelevisión pública; y de Participación Ciudadana. También se constituirá la Diputación Permanente, el órgano que tiene la función de velar por el poder de la Cámara cuando éste no se encuentre reunido, haya sido disuelto o haya expirado el mandato.

Los 10 nuevos diputados

Los diez nuevos diputados han prometido su cargo tras acatar la Constitución española y el 'Estatut d'Autonomia' de Baleares, si bien el de MÉS, Joan Mas 'Collet' lo ha hecho añadiendo la fórmula «por imperativo legal».

En concreto, 'Collet' ha prometido el cargo por sus «valores republicanos, con fidelidad a la tierra y al país, sin renunciar al derecho a la autodeterminación del pueblo». Por otro lado, la diputada de Unidas Podemos Esperaça Sans ha prometido el cargo «por acabar con la desigualdad de oportunidades». Estos nuevos diputados entran en el Parlament en sustitución de otros que han renunciado al escaño para ocupar cargos públicos, como los consellers del Govern.

En este sentido, los diputados del PSIB que tienen cargos como consellers, a excepción de Pilar Costa, renunciaron al escaño para dejar paso a los siguientes de la lista. Así, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela; la consellera de Salud, Patricia Gómez; el de Educación, Martí March; la de Administraciones Públicas, Isabel Castro, y el de Movilidad, Marc Pons renunciaron el pasado 5 de julio a su acta de diputados.

Les han sustituido Beatriz Gamundí, Juli Dalmau, Pilar Sansó, Ares Fernández y Maria Antònia Truyols. Posteriormente, renunciaron también Antoni Morante y Ramón Roca, puesto que ocuparán los cargos de directores generales de Planificación, Ordenación y Centros y de Modernización y Administración Digital, respectivamente. Les han sustituido el menorquín Joan Mascaró y el ibicenco Jordi Marí Tur. Además, este lunes también renunció al escaño la diputada menorquina Elena Costa, y ha entrado Irene Triay.

Tampoco formarán parte del hemiciclo la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago (MÉS), quien ha sido sustituida por Joan Mas 'Collet'; ni el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, de Unidas Podemos, al que le ha sustituido Esperança Sans.