Joan Mesquida, diputado de Cs en el Congreso por Baleares, pide a Pericay que «reconsidere su decisión»

El diputado de Cs en el Congreso por Baleares, Joan Mesquida, ha deseado este sábado, tras el conocimiento de la salida de la formación del ex-líder de Cs Baleares, Xavier Pericay, que éste «reconsidere su decisión», según ha publicado en su cuenta personal de Twitter.

En concreto, el diputado ha publicado: «La política no puede prescindir de buenas personas como Pericay, intelectual coherente y honrado, ojalá reconsidere su decisión».

