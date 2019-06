Santiago, «perpleja» tras la decisión de MÉS de apartarla del Govern

La diputada de MÉS per Mallorca y consellera en funciones de Servicios Sociales, Fina Santiago, se ha mostrado este jueves «perpleja» ante la decisión tomada por su formación de que tanto como ella como Vicenç Vidal no puedan ser consellers y de que Miquel Ensenyat no pueda ser senador autonómico.

Ante los medios de comunicación en los pasillos del Parlament, Santiago ha dicho que la decisión de que quien haya negociado el nuevo pacto progresista no pueda adoptar cargos en el Govern ha sido tomada por los dos coordinadores del partido -Bel Busquets y Guillem Balboa-.

Santiago ha señalado que aunque le parece un criterio de «ética política acertada» se debe avisar «antes» a «las personas que se haya mandado a negociar».

En este contexto, las juntas directivas de Plena Inclusió Balears y Foro per la Qualitat (Foqua) han expresado su apoyo a la consellera de Servicios Sociales en funciones y han pedido a la dirección de MÉS que reconsidere su decisión de no permitir que Santiago continúe al frente de la Conselleria.

Plena Inclusió y Foqua representan a buena parte de las entidades no lucrativas prestadoras de servicios concertados dirigidos a personas con discapacidad en las Islas, como Amadip Esment, Aspas, Fundació Deixalles y Organización Mater, entre otras.