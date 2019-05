Vecinos y hoteleros exigen una unidad de vigilantes cívicos en la Playa de Palma

La plataforma por una Playa de Palma Cívica reclama al Ajuntament la implantación de una unidad de vigilantes cívicos en la zona. «Se trataría de una unidad de personas formadas para informar fundamentalmente a los turistas de las ordenanzas municipales en materia de convivencia y, en caso necesario, avisar a la Policía Local ante los incumplimientos de estas normas», explica Biel Barceló, presidente de la agrupación ciudadana Ciutat de s’Arenal, entidad que forma parte de la plataforma junto a la Asociación Hoteleros Playa de Palma y otras entidades vecinales y cívicas del barrio.

Estos vigilantes, añade Barceló, «serían dinamizadores o educadores de calle con una misión similar a la que hace años tenían los vigilantes de la ORA, por ejemplo, que no tenían potestad para sancionar».

La figura del agente cívico se ha incorporado de forma profesionalizada en numerosos municipios del Estado, donde desarrollan tareas de información, sensibilización y promoción de las normas de convivencia y actitudes cívicas por parte de la ciudadanía y los visitantes, así como el uso correcto de los bienes públicos y privados.

El agente cívivo se encuentra muy bien asentado sobre todo en Cataluña, siendo Barcelona una de las ciudades pioneras, donde se ha utilizado para reforzar la vigilancia en las zonas con más presión turística de la ciudad, para fomentar la convivencia y evitar el incivismo en la vía pública. La plataforma recuerda que en Balears existen ya ejemplos de su implantación en Inca y en Sant Antoni (Eivissa).

Barceló reconoce que a estas alturas del año todavía no hay demasiados problemas en la playa, «pero ya se ven bastantes grupos de turistas que beben en la calle». Ciutat de s’Arenal ha hablado con algunos de ellos y su presidente confirma que «saben que hay nuevas normas y multas, porque la noticia ha trascendido en Alemania a través de los medios de comunicación», pero estos jóvenes también les han explicado que «como no ven policías se sienten tranquilos de divertirse como siempre», indica.

El líder vecinal corrobora que «te puedes pasear durante dos horas por la primera línea y no ver ni un solo policía, por lo que no sabemos hasta qué punto van a funcionar las Zonas de Especial Interés Turístico». «Nos consta –añadió– que algunos locales están adaptandose pero otros no, con lo cual no sabemos qué criterios seguirá la Policía».