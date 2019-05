El Consell de Mallorca aprueba el Plan Director Sectorial de Residuos

El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves el Plan Director Sectorial de Residuos no peligrosos de Mallorca (PDSR) con el que se persigue objetivo afrontar la recogida de la materia orgánica en la isla con garantías, y así evita posibles multas europeas en cuanto al planeamiento de la gestión de residuos.

Este plan se redactó a partir de otro participativo llevado a cabo en 2016, ha explicado la institución insular en una nota.

Tras su aprobación inicial en septiembre de 2018, el plan pasó por el período de exposición pública durante el que se presentaron 309 alegaciones de 26 entidades, empresas o particulares y 27 informes de diversas instituciones.

