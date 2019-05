Sostenibilidad y competitividad, un binomio esencial

El director técnico de la Fundación Impulsa de Baleares, Antoni Riera, volvió este jueves a dar una lección magistral de por dónde tiene que circular la economía para ser más competitiva, sin mirar únicamente en ratios de crecimiento puros y duros.

En la conferencia que impartió bajo el título de ‘Crecer o no crecer, esta no es la cuestión’, Riera quiso ser transgresor e imbuirse de lleno en cuestiones macro y microecocnómicas: «Debe primar una estrategia muy simple, compleja pero asequible, como es que no se puede ser competitivo sin ser sostenible».

Reconoció que Baleares es una región de éxito donde el consumo de los recursos económicos y naturales han sido la tónica general, «lo que ha provocado un deterioro progresivo ambiental, con un impacto directo sobre su evolución económica».

Puso de ejemplo para ello el ránking de regiones europeas, en el que Baleares ocupa el lugar 156 de un total de 239 regiones analizadas desde el punto de vista de apuesta por la sostenibilidad. «Todas las regiones y países quieren ser prósperos, más competitivos y sostenibles, porque es el único camino. Sostenibilidad y competitividad son un binomio esencial e inseparables a corto, medio y largo plazo», afirmó.

El deterioro ambiental tiene que conllevar, en su opinión, la aplicación de una serie de políticas para paliarlo y corregirlo, «pero no solo con palabras, sino con hechos concretos».

Para el director técnico de Impulsa hay que romper tópicos y actuar de un punto de vista transgresor para remover estrategias a nivel político, social y económico.

«El crecimiento económico no se analiza y revisa como toca, porque los criterios van enfocados a ver cuánto crecemos sin analizar ni desarrollar el cómo hay que hacerlo. Aquí, radica el problema actual que existe en muchas regiones, por enfocar su viabilidad económica en estrategias equivocadas de muy corto recorrido viable», explicó.

Reincidió, una y otra vez, que en que hay que saber «cómo hay que crecer con unos criterios de sostenibilidad que mejorarán la eficiencia, el medio entorno y la imagen de Baleares como un destino competitivo, sostenible que apuesta por el medio ambiente».

En su apuesta por provocar un cambio de dinámica, Riera utilizó todo tipo de ejemplos para incidir en su mensaje. Aquí, resaltó que «en vez de desestacionalizar hay que desacoplar y ver el aumento de la productividad económica con otros ojos». Baleares, sentenció, es líder en muchos aspectos «pero las fortalezas que tiene van acompañadas de desigualdades que afectararán sí o sí a su futuro. Se está a tiempo de corregir las disfunciones, pero para ello administraciones y empresarios deben de se consecuentes».