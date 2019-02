El PSOE aspira a lograr un escaño más en el Congreso por Baleares y otro en el Senado

El PSIB sabrá este martes a qué atenerse después de la reunión que su secretaria de Organización, Silvana González, tendrá en Ferraz para definir los ejes de la campaña y de la elección de las listas. La candidatura del PSOE por Baleares para las generales, salvo sorpresas, será muy parecida a la actual.

Los socialistas asumen que la movilización del electorado frente «a las tres derechas» es fundamental y no ven descabellado el sondeo de Metroscopia que apunta a que el PSOE puede ser el partido más votado en toda España por una posible debacle de Podemos. Ese escenario, también se plantea para Baleares. Al menos, es el objetivo según quienes opinaron este lunes en privado y en público.

El portavoz socialista en el Parlament, Andreu Alcover, se refirió a las diferentes encuestas, incluida la de Metroscopia, e insistió en llamar al electorado. No cargó sobre Podemos pero sí se marco como objetivo ser el primer partido.

El PSOE logró en 2016 dos escaños en el Congreso; perdió uno a costa de Podemos y, por primera vez, se quedó sin el escaño al Senado por Mallorca, que (como segundo partido más votado) fue para el partido morado.

Alberto Jarabo, portavoz parlamentario de Podemos, dijo que las encuestas se equivocan mucho con su formación. Insistió en que el modelo que quiere para el Gobierno estatal es el que se ha dado en Balears. Laura Camargo, en un conversación con este periódico, precisó que aunque es cierto que las encuestas no siempre aciertan, la realidad es que su partido estaba «más movilizado» hace unos años y que había círculos y organizaciones locales mejor organizados que en la actualidad.

Para el PP, lo más llamativo del sondeo de Metroscopia no es que el PSOE pueda ser el partido más votado –que no se lo cree, al menos por lo que se refiere a Baleares– sino que el bloque de izquierdas no tendría mayoría absoluta.

Ni Gabriel Company ni Margalida Prohens intervinieron en la habitual rueda de prensa de los lunes ya que se reunía la dirección estatal del PP.

La diputada Núria Riera afirmó que la sensación que ella tiene es de «cambio» y que tanto Sánchez como Armengol son «pasado». La diputada dijo que «valoramos de manera positiva la convocatoria de elecciones generales, aunque consideramos que lo más lógico hubiera sido convocarlas en la misma fecha que las locales». Riera se quejó de que «asesores del Govern formen parte del equipo de propaganda» del PSIB.