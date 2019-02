'Som molts!', una canción para reivindicar el uso del catalán en Mallorca

La Direcció Insular de Política Lingüística, del Consell de Mallorca, ha promovido la composición del tema Som molts!, con el objetivo de reivindicar el uso de la lengua propia por parte de los mallorquines, independientemente «de su origen y lengua materna».

Javier Vegas, cantante de La Gran Orquesta Republicana, es el compositor e intérprete de este tema. En la canción también participan otros artistas que normalmente cantan en castellano con el objetivo de «ampliar el público que escucha música en catalán».

El galardonado Joan Fullana ha sido el encargado de dirigir el videoclip de Som molts!, donde se refleja una Mallorca actual e intercultural, en la que el catalán «es una herramienta de inclusión social que abre puertas a toda la gente que se anima a hablarlo». Javier Vegas, el Hermano Ele y Maribel Martín La Canija protagonizan el animado vídeo colorido y animado, que tiene como hilo conductor la comunicación.

El tema se presentó por primera vez el 29 de diciembre, en la gala de la Diada de Mallorca. En la pieza musical se pueden escuchar frases como «Oblida la por i deixa a un costat la vergonya. Comença a xerrar, tot i que sigui una estona. [...] Tu i jo no som dos... Som un milió de mallorquins!» o «No importa haver nascut lluny, no importen la por o la manca. No importa fer-ho malament, si vas agafant confiança».