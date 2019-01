Una familia viaja de Menorca a Inglaterra sentada en el suelo del avión

Una familia británica que el pasado junio regresaba de una estancia en Menorca con destino a Birmingham se vio obligada a viajar sentada en el suelo del avión porque los asientos que tenían asignados no existían, a pesar de haber pagado más de mil libras por sus vacaciones.

Medios de comunicación británicos como la BBC, The Sun y The Independent se han hecho eco ahora de esta historia ocurrida en un vuelo del turoperador TUI a la familia Taylor, formada por Paula, Ian y su hija Brooke de 10 años de edad, originarios de Warwickshire (Inglaterra), que pese a tener sus tarjetas de embarque y sus asientos asignados, cuando subieron a la aeronave solo encontraron un hueco donde debían acomodarse. «Nos miramos unos a otros como diciendo ¿dónde se han ido nuestros asientos?», ha señalado Paula Taylor.

Una vez que todo el pasaje fue acomodado en el aeropuerto de Maósolo quedaba un asiento libre, que se le ofreció a la niña, mientras que sus padres tuvieron que ocupar asientos de la tripulación para el despegue. Pero momentos después los auxiliares de vuelo empezaron a servir comida y otros productos y necesitaban acceder a los compartimentos situados tras Paula e Ian, por lo que ambos acabaron sentados en el suelo las dos horas de vuelo. Su hija decidió que no quería viajar solar y se unió a sus padres.

Como explicación TUI alegó que hubo un cambio de avión y que la aeronave alternativa no disponía de las butacas asignadas a la familia en cuestión, ya que tenía una configuración de asiento diferente, según informó The Telegraph. La familia reclamó una compensación pero la respuesta de la aerolínea fue ofrecerles un «gesto de buena voluntad» de 30 libras. Los afectados contactaron entonces con Rip-Off Britain, un programa de la BBC One que denuncia estafas a consumidores. Después de contactar con este espacio la compañía les devolvió el dinero íntegro de los billetes.

La Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido ha declarado a la BBC que pedirá explicaciones a TUI por lo sucedido.