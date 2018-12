Los 10 vídeos más vistos este 2018

La actualidad de este 2018 ha estado marcada por importantes e impactantes imágenes. Os contamos cuáles han sido los 10 vídeos más vistos por los lectores de Ultima Hora.

1.- La historia de Margarita Bauzá: «Dios me ha seducido y me he enamorado de él».

2.- Imágenes inéditas de los Reyes y sus hijas con motivo de su 50 cumpleaños de Felipe VI.

3.- Turismo de borrachera en Mallorca: Cazado en pleno 'balconing

4.- Polémica Pascua de los Reyes en Mallorca, donde se pudo ver la tensión entre las Reinas. El vídeo del acto triunfó entre los lectores.

5.- Inundaciones en Mallorca, vistas desde el aire.

6.- Las fuertes precipitaciones del pasado 9 de octubre inundaron Mallorca, dejándonos impactantes vídeos de Sant Llorenç y otros municipios del Pla.

7.- Alerta naranja y fuertes lluvias en Cala Millor, días después de trágica tormenta en Sant Lloren-

8.- Confirmación de víctimas mortales en Sant Llorenç y desaparecidos por las inundaciones. Los vídeos de los afectados tras la tormenta.

9.- Sant Llorenç despierta tras la tragedia.

10.- ¿Es legal circular por las calles con un patinete eléctrico?