El Supremo desestima el primero de los recursos para cobrar el nivel 33

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el primero de los recursos contra la sentencia del TSJB que eliminaba el nivel 33: el plus que cobraban funcionarios de la administración que habían ocupado cargos políticos.

La Sala de lo Contencioso señala que el recurso, planteado por Bartolomé Seguí, no cumple los criterios legales para pasar el primero de los filtros del Supremo porque lo que argumentaba, el principio de «confianza legítima» no fue objeto de discusión durante el trámite en el TSJB. El tribunal balear decidió el pasado mes de marzo rechazar los recursos los que antiguos políticos que cobraban el plus después de que este fuera suprimido por el Parlament.

La sentencia consideraba estos pagos en el complemento de destino un «privilegio» y señalaba que la comunidad tenía plena competencia para regular esta retribución. Apuntaba también que, en todo caso, si existía una colisión, «que no la hay», sería necesario elevarlo ante el Tribunal Constitucional.

A raíz de esa primera sentencia, la Sala de lo Contencioso del TSJB, examinó otra veintena de recursos de antiguos cargos públicos. Todos fueron resueltos en el mismo sentido. Ahora comienzan a llegar al Tribunal Supremo. El principal escollo en esta instancia es directamente la admisión de los recursos a trámite.

La inmensa mayoría son rechazados por motivos técnicos o por falta de interés para los magistrados del alto tribunal. Esto no quiere decir que haya alguno que termine por prosperar al no haber por el momento un pronunciamiento sobre el fondo del nivel 33.