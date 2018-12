El equipo de Armengol en el Consolat controlará la estrategia electoral del PSIB

Todo el núcleo de confianza de la presidenta del Govern, Francina Armengol, participará en el Comité Electoral del PSIB. Desde su director de gabinete, que coordinará la oficina de la candidata, a los responsables del área de Comunicación del Consolat de Mar.

La Ejecutiva del PSIB aprobó este lunes los nombramientos y dio el arranque a la campaña electoral. El conseller de Treball y portavoz del partido, Iago Negueruela, será el coordinador de la conferencia política que, en marzo, aprobará el programa político con el que los socialistas afrontarán las autonómicas y las municipales. También las generales si, éstas, se adelantan.

Armengol, candidata a la reelección, no se plantea otra opción que seguir gobernando y liderando un Ejecutivo de izquierdas después de las elecciones de mayo. De ahí que haya dejado en manos de su equipo de confianza las elecciones.

El PSIB afronta en enero la elección de sus cabezas de lista al Ajuntament de Palma y a los consells.

La dirección socialista, aunque este dato no quiso confirmarlo nadie de manera oficial pues «todavía no estamos en eso y hoy aprobamos otras cuestiones muy importantes (esa es la respuesta que obtuvo este diario) está considerando la posibilidad de que la secretaria general de la Federació dels Socialistes de Mallorca (FSM), Mercedes Garrido, no encabece la lista al Consell de Mallorca.

En cualquier caso, y según la información facilitada a este diario, si finalmente Mercedes Garrido no es la candidata, será después de que ésta anuncie su decisión de dedicarse al partido. Recordará que Silvia Cano no fue la candidata al Consell cuando dirigía la FSM. Se ha citado oficiosamente a Catalina Cladera como alternativa.

Las fuentes informantes alejan este asunto de la polémica suscitada con la carretera entre Campos y Llucmajor. De este asunto no se trató formalmente ayer. Tampoco de si José Hila repetirá en Cort.

Iago Negueruela será el coordinador de la Conferencia Política y en su comité organizador estarán, entre otras personas, Silvana González (secretaria de Organización y del Gabinete de Armengol en el Consolat), Pere Joan Pons (diputado y ex jefe de gabinete) y Alberto Magro, asesor de Comunicación.

El director de Comunicación, Álvaro Gil, será el jefe de Comunicación de la oficina de Armengol, que coordinará su director de gabinete, Quim Torres. El portavoz de la campaña será Andreu Alcover, portavoz parlamentario.