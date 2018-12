Pericay dice que el presidente del Parlament «podría estar prevaricando»

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Xavier Pericay, considera que el presidente del Parlament, Baltasar Picornell, «podría estar prevaricando» al favorecer al grupo de Podemos frente al grupo mixto.

«Me quejo abiertamente de la arbitrariedad de la Mesa y del presidente», ha señalado en rueda de prensa Pericay, quien ha recordado que Podemos tiene siete diputados, incluido el propio Picornell, los mismos que el grupo mixto, que forman los dos representantes de Ciudadanos, la diputada por Formentera, tres antiguos podemistas y el exdiputado del PP Álvaro Gijón.

Pese a esta igualdad, Picorenll favorece al grupo de Podemos a la hora de conceder turnos de palabra y réplicas, ha insistido el dirigente de Ciudadanos, que se ha quejado también de que el Parlament no contesta, «de manera reiterada», a las peticiones formuladas por su grupo.

«Pedimos si los altos cargos del Parlament tenían título de catalán y no nos contestaron; pedimos la comparecencia de la consellera Fanny Tur y no nos contestaron; pedimos la comparecencia de la delegada del Gobierno para el tema de la violencia de género y no nos contestaron, pedimos una comisión para investigar el cierre de Sa Nostra y no nos contestaron, y así, hasta hoy», ha explicado.