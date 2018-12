Ábalos promete a Armengol avanzar en el REB y luchar contra «los efectos perversos» del descuento del 75%

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado a Francina Armengol durante el acto público del PSIB celebrado este domingo en Can Oms que esta semana avanzarán en el REB, «mientras nos adelantamos con los convenios específicos», y que ahora se luchará contra los «efectos perversos» del 75% de bonificación para los residentes en las Islas.

Estos dos asuntos han sido los más destacado del acto, el «primer mitin» del partido de cara a las elecciones de mayo y en el que se han recordado las «políticas pioneras que han impulsado los socialistas en las Islas».

El acto, que ha tenido lugar en el patio de Ca'n Oms ante unos 300 simpatizantes y afiliados, se ha organizado con el propósito dar a conocer las políticas de cambio en Baleares. Ábalos ha asistido a Mallorca para dar apoyo a Francina Armengol en su candidatura.

La líder de los socialistas de Baleares y presidenta del Govern, Francina Armengol, ha agradecido durante su intervención la presencia en Palma del ministro. «Gracias por comprometerte. Esto son islas y esto a veces no se tiene en cuenta». Por eso, ha dicho, «hay que culminar el REB», y ha recordado y agradecido al Gobierno de España la aprobación del 75 por ciento de descuento en los billetes a la península.

Armengol ha instado a los militantes y simpatizantes a la «movilización constante para defender, con «confianza y esperanza», los avances conseguidos esta legislatura, porque «la campaña electoral ya comienza».

Tras la intervención de Armengol, ha sido el turno de José Luis Ábalos, que ha arrancado su discurso compartiendo con los afiliados que este 9 de diciembre es su cumpleaños.

«En este país quien hace la política social son las comunidades autónomas. Vivimos unos momentos muy complejos, la crisis, los efectos de la crisis, no lo hemos superado y el miedo y la incertidumbre sigue pesando», ha arrancado el ministro, quien ha subrayado que «hoy estamos viendo claro amenazas que recuerdan a otro período vivido».

«Éste es un país curioso, quedaron comunistas pero no fascistas», ha bromeado Ábalos, quien ha recordado algunos de los ideales socialistas. «Los socialdemócratas tenemos esa ansia de no aplazar la felicidad de la gente. Como aquí en Baleares, que trabajamos para que la gente pueda vivir mucho mejor. Eso sí que es revolucionar la vida». Ábalos ha abanderado los valores republicanos como «el respeto, la tolerancia y el pacifismo» y ha dicho que esos también son valores socialistas.

El actual ministro ha tenido palabras también para analizar la situación de Cataluña y ha dicho: «En Cataluña deberían preocuparse más por los ciudadanos, como vosotros en Baleares», pero «como el gobierno de Cataluña está en otras cosas menos terrestres, y más en el proyecto, dicen que estas cosas no pasarían si tuviéramos una república. Porque la república tiene esa ventaja, que lo arregla todo. Lo que no puede ser es que se llame a la gente a la revolución, poniendo en juego la convivencia en otros sitios de España. Hay que ser muy iluminado para apelar a una vía eslovena».

José Luis Ábalos ha reprendido también a la derecha de este país y ha criticado a Casado: «Va a parecer que han ganado en Andalucía».

«¿Otra vez nos tienen que decir qué es ser buen español?», ha preguntado a los partidos de derechas. «Ya está bien de decirnos cómo tenemos que ser los españoles, los catalanes, los andaluces...».

Ábalos se ha dirigido a los asistentes para lanzarles un mensaje positivo de partido: «Todas las artimañas y ataques sufridos han tenido el efecto contrario. Sabemos para qué y por qué lo hacen, pero nosotros haremos frente a cualquier amenaza, y no como gobierno, sino como partido».

En el acto, que ha durado algo más de una hora, también ha intervenido Mercedes Garrido, quien ha recordado que «el Gobierno Socialista ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera». En este sentido, ha he hecho énfasis en diferentes políticas como la ley de memoria histórica, aunque no ha hecho referencia a la autopista de Llucmajor, algo que me sorprende teniendo en cuenta que los antiautopista estaban fuera manifestándose.