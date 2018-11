El Movimiento Feminista de Mallorca convoca una manifestación este 25N contra la violencia de género

Bajo el lema 'Ens volem vives i lliures de maclisme', este domingo se ha convocado a las 12.00 horas una manifestación contra la violencia de género, cuyo día internacional se conmemora este 25N. La concentración será en la Plaza de España de Palma.

Diversos colectivos y activistas feministas de Mallorca se han unido para crear el Movimiento Feminista de Mallorca con el objetivo de «potenciar y canalizar la lucha feminista» y «movilizarse en rechazo a las violencias machistas este 25 de noviembre».

Según ha informado el propio Movimiento en un comunicado, la coordinadora, que agrupa a diversas entidades y actividades feministas alrededor de la Isla ha nacido para «luchar en contra del sistema heteropatriarcal y las desigualdades, opresiones y violencias machistas que atentan contra los derechos y la vida de las mujeres».

De este modo, han señalado que, según los datos oficiales, 973 mujeres han sido asesinadas desde que se puso el contador a cero en España, en 2003, de las cuales 44 han sido asesinadas en 2018, la última en Palma.

Así, han asegurado que se trata de una cifra que «crece exponencialmente» si se tienen en cuenta que los datos oficiales «solo incluyen los feminicidios a manos de parejas o exparejas y no incluyen a las mujeres víctimas de la violencia extrema en otros contextos raciales».

Por ello, han pedido que los datos oficiales sean «sensibles con esta realidad y no silencien una parte importante de los feminicidios» ya que, según han señalado, «el asesinato es el exponente más visible de esta relación desigual pero no se tiene que olvidar que existen otros tipos de violencia».

Finalmente, han recordado que Baleares es «el territorio con más denuncias por violencia de género en todo el Estado, con una cifra que llega a las 7.974», según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares».

Por todo ello, han convocado a la ciudadanía para que salga a la calle a «rechazar la violencia machista y homenajear a todas las mujeres que ya no están» entre el 19 y el 25 de noviembre, a través de diferentes acciones de denuncia, rechazo y condena.