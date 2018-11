El Govern concede 1,5 millones más a empresas afectadas por las inundaciones del Llevant

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha anunciado una segunda convocatoria de ayudas de 1,5 millones para reparar daños y pérdidas de empresas de la zona del Llevant mallorquín tras las inundaciones del pasado 9 de octubre.

El Govern ya ha abonado 1,6 millones de euros entre 50 empresas, que cubren el 78,12 % de los importes solicitados inicialmente por parte de estas empresas.

Esta segunda convocatoria se suma a la primera, cuyo valor fue de 2,6 millones de euros.

Se trata de ayudas a empresas de hasta 100.000 euros para reparar los daños y pérdidas de las empresas afectadas.

Visita a Sant Llorenç on he pogut parlar amb alguns empresaris i comerciants per saber com estan retornant a la normalitat. Des del @goib ja hem pagat 1,6M€ dels 2,6M€ de la primera línia d'ajuts i aquest divendres aprovarem una segona convocatòria d'1,5M€. pic.twitter.com/5VyQ5Xjyml