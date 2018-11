Vidal reconoce que no tuvieron «éxito» al combatir las cabras de Es Vedrà

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern, Vicenç Vidal, ha declarado este martes que no tuvieron «éxito» a la hora de combatir en Es Vedrà una especie invasora como las cabras, después de constatarse que hay ahora 16 ejemplares en el islote, a pesar de llevar a cabo en 2016 una campaña para erradicarlas.

Según ha declarado Vidal durante el pleno del Parlament, se vuelve a estar «ante una situación de riesgo sobre especies emblemáticas» que sólo se encuentran en Es Vedrà. «La actuación resultó positiva para la flora», ha destacado antes de explicar que, cuando logren la autorización judicial, se valorará qué número de animales hay para decidir cómo actuar.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María José Ribas, ha preguntado al conseller por la solución que pretende adoptar el Govern en relación a estos animales después de que se hayan reproducido.

Ribas ha recordado la «horrible, sanguinaria y muy cuestionada matanza» de cabras en 2016, acción que se realizó «a tiros, dejándolas en algunos casos malheridas y sufriendo».

Así, la diputada le ha preguntado «si van a usar el mismo sistema o van a reconocer que se equivocaron y van a pedir perdón».

Vidal ha remarcado que desde el comienzo de legislatura han actuado contra las especies invasoras en base a criterios científicos y técnicos y ha destacado el «éxito» logrado a la hora de combatir la avispa asiática en Mallorca o las serpientes en Ibiza.

Ribas ha hecho hincapié, por su parte, en el «grave error» cometido en 2016 y así, ha pedido que «si tiene que sacar las cabras, lo haga contando con los ibicencos, con la experiencia de los vedraners y lo haga con diálogo» teniendo también en cuenta las consideraciones de Podemos Ibiza, que ahora ha rechazado esta «nueva matanza».

El PP ha reiterado que «las cosas pueden hacerse de otra manera», refiriéndose al tradicional traslado de las cabras vivas a otros lugares. Así, ha pedido que se hagan las cosas «de otra manera, que se saque a las cabras vivas y sin sufrir».

El conseller ha asegurado que no puede estar de acuerdo con el método tradicional usado por los ibicencos para sacar las cabras del islote porque no es un «método digno en el siglo XXI» y ha pedido al PP que no haga demagogia.