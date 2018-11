Trabajadores de la limpieza de Son Llàtzer critican el «constante y reiterado» aumento de la carga laboral

Miembros del Comité de los trabajadores del sector de la limpieza del hospital Son Llàtzer han denunciado públicamente el «constante y reiterado» aumento de la carga laboral por parte de la empresa externa Tragsa.

Según han explicado en un comunicado este jueves, este incremento se realiza «de forma unilateral y sin tener en cuenta la opinión de los representantes legales de los trabajadores».

«IBSalud y Tragsa, en plena connivencia obligan a las trabajadoras de la limpieza a realizar tareas que no están contempladas en el convenio por el que se les retribuyen y al que están acogidas, -Convenio de Limpieza de edificios y locales-, como las tareas de hacer camas de los pacientes», han manifestado.

Por ello, han anunciado que en los próximos días informarán a la empresa de la convocatoria deuna asamblea general, el 13 de noviembre, donde todos los trabajadores de la limpieza puedan expresar las medidas necesarias a tomar en consideración, para que se tengan en cuenta las demandas.

«Creemos que nuestras tareas de limpieza no están suficientemente remuneradas y de no llegar a un acuerdo legítimo, exigimos que se cumpla nuestro convenio de Limpieza de Edificios y Locales y de no hacerse así nos veríamos obligados a llevar a cabo las medidas necesarias que la asamblea de los trabajadores decidan en común acuerdo», han sentenciado.