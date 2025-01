En el Kremlin ha comenzado a cundir el nerviosismo ante la tardanza de la primera llamada telefónica del presidente de EEUU, Donald Trump, a su colega ruso, Vladímir Putin, quien no ha dejado de enviar señales a la Casa Blanca sobre su disposición a descolgar el teléfono. «Este tema surge prácticamente cada día y diariamente damos la misma respuesta: no hay avances (...) El restablecimiento del diálogo político es, sin lugar a dudas, necesario», dijo este viernes Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, a la agencia TASS.

El arreglo del conflicto en Ucrania es el asunto más candente, pero existen otros no menos urgentes a tratar entre Moscú y Washington como la expansión de la OTAN, la firma de un nuevo tratado de desarme estratégico y la creación de una nueva arquitectura de seguridad. Ya han pasado casi dos semanas desde la ceremonia de investidura de Trump y el Kremlin sigue esperando la llamada por los canales oficiales.

Trump conversó con el chino Xi Jinping antes de asumir el poder y desde entonces ha hablado con dirigentes amigos del Kremlin como el indio Narendra Modi. El asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, aseguró que debe ser el mandatario entrante el que asuma la iniciativa, pero Washington no parece haber recibido el mensaje. «Habitualmente el presidente o jefe de Gobierno que llega al poder es quien hace la primera llamada telefónica», dijo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó en rueda de prensa los contactos diplomáticos respecto al accidente aéreo ocurrido esta semana en Washington, pero, a renglón seguido, negó cualquier clase de comunicación entre ambas administraciones presidenciales. «Cuando tiene lugar cualquier suceso con ciudadanos de otro país, se informa al país afectado por los canales diplomáticos. Es lo que está ocurriendo ahora», explicó.

El propio Trump confirmó este jueves contactos con Moscú -a nivel de embajadas- para repatriar a las víctimas mortales rusas del accidente cuando chocaron un avión de pasajeros y un helicóptero.

Señales de humo

Mientras, Putin no ha dejado de enviar señales de humo a Washington a través de su interlocutor preferido, el periodista de la televisión pública Pável Zarubin, el único que puede acercarse al jefe del Estado en los pasillos del Kremlin.

«Estaría bien que nos reuniéramos, teniendo en cuenta la realidad actual, y habláramos con calma sobre todos los temas que interesan tanto a Estados Unidos como a Rusia», dijo. Según el líder ruso, Rusia puede tener «muchos puntos de coincidencia» con la nueva Administración estadounidense. Y, en un claro cumplido a su homólogo estadounidense, opinó que si a Trump «no le hubieran robado la victoria en (las elecciones de) 2020, entonces, tal vez, no se habría producido la crisis en Ucrania que surgió en 2022».

El tono se endureció el 28 de enero cuando Putin aseguró que «negociar se puede con cualquiera, pero debido a su ilegitimidad, él (el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski) no tiene derecho a firmar nada». «No puede haber ni un solo error», subrayó, y agregó que la Constitución ucraniana no permite al presidente prolongar su mandato incluso durante la vigencia de una ley marcial en el país.

Embajador en el limbo

La situación también se ha complicado aún más con el retraso en la concesión del beneplácito al nuevo Embajador ruso, Alexandr Darchíev, después de que su antecesor dejara el puesto antes de las elecciones presidenciales en EEUU.

«Estamos en compás de espera. El tiempo corre. Por supuesto, aún no estamos en una zona de alarma (...), pero nos vamos poco a poco acercando a ella. Por eso, me gustaría recibir una señal de Washington sobre una decisión positiva», reconoció Riabkov. El diplomático expresó su confianza en que la nueva Administración norteamericana también esté interesada «en la normalización de todos los mecanismos de comunicación interestatal». «No consideramos que esta es una situación que nos convenga. Estamos abiertos al diálogo y a la discusión de los asuntos más candentes», señaló y recordó que para que la cooperación no desemboque de nuevo «en un atolladero» se deben respetar los intereses de la otra parte.