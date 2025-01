El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, subrayó este domingo que los palestinos no «abandonarán su tierra», horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijese que barajaba hablar con las autoridades de Jordania y Egipto para ver si acogerían a más de un millón de habitantes desplazados en la Franja de Gaza. «Recalcamos que el pueblo palestino nunca abandonará su tierra ni sus lugares sagrados, y no permitiremos que se repitan las catástrofes ('la Nakba') de 1948 y 1967. Nuestro pueblo permanecerá firme y no abandonará su patria», dijo la presidencia palestina en un comunicado divulgado por la agencia oficial palestina Wafa.

Además, el mandatario palestino aseguró que esas insinuaciones constituyen «una violación de las líneas rojas» y reiteró su rechazo a cualquier política o acción dirigida a socavar la unidad de Palestina, incluida la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental. La Presidencia instó, a su vez, a Trump a concentrarse en mantener y consolidar el alto el fuego en Gaza -que entró en vigor el 19 de enero tras más de 47.000 muertos-, garantizar la retirada total del Ejército israelí y permitir que la Autoridad Palestina se responsabilice de una Gaza de posguerra «en un Estado palestino independiente». «El Estado de Palestina reitera su disposición a asumir plenamente sus deberes en la Franja de Gaza y a continuar los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera basada en la solución de dos Estados, en consonancia con la legitimidad internacional y la Iniciativa de Paz Árabe», detalla el texto. Trump indicó el sábado que había hablado por teléfono con el rey de Jordania, Abdalá II, sobre la posibilidad de construir viviendas y trasladar a más de un millón de palestinos de Gaza a países vecinos, según declaraciones recogidas por la CNN. «Le dije que me encantaría que asumiera más responsabilidades, porque estoy viendo toda la Franja de Gaza en este momento y es un desastre, es un verdadero desastre», dijo el mandatario a los periodistas a bordo del Air Force One, según este medio. La agencia de noticias estatal de Jordania, Petra, informó sobre la llamada con Trump, pero no mencionó la reubicación de los palestinos a un país que ya alberga a más de 2,3 millones de refugiados palestinos y sus descendientes, según la ONU. La Casa Blanca, en un escueto comunicado, detalló que Abdalá había felicitado a Trump por su investidura del pasado lunes, mientras que el republicano le agradeció al monarca por «la larga amistad» entre ambas naciones.