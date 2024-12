El atentado terrorista ocurrido el pasado viernes en un mercado navideño de Magdeburgo, en el este de Alemania, sigue generando reacciones. El ataque, perpetrado por Taleb A., un médico psiquiatra saudí de 50 años que había llegado al país en 2006 y recibido el estatus de refugiado en 2016, se cobró la vida de 5 personas, entre ellas un niño de 9 años, y dejó a otras 200 heridas.

En su tradicional discurso navideño, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, hizo un llamado a los ciudadanos a no quedar paralizados por el miedo tras el atentado y a combatir el odio que algunos tratan de infiltrar. «A muchos estas Navidades les pesa el corazón. Muchos están conmocionados, se sentirán inseguros, quizá tendrán miedo. Todas estas emociones son comprensibles. Pero no nos deben dominar, y no nos deben paralizar», afirmó. Steinmeier instó a mantener la unidad y a preservar la cohesión, características definitorias de Alemania según sus palabras.

Por su parte, el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) reunió este lunes en Magdeburgo a miles de sus partidarios en un acto de homenaje a las víctimas. La líder y aspirante a canciller del partido, Alice Weidel, pidió un cambio político en el país. «Queremos que por fin en el país haya un cambio, para que por fin podamos vivir en seguridad; lo repito, queremos por fin que haya un cambio en nuestro país, porque queremos volver a vivir seguros, para que nunca más una madre tenga que estar de duelo porque haya perdido un hijo», declaró Weidel, refiriéndose a la familia del niño fallecido en el ataque.

Elecciones anticipadas en Alemania

El presidente Steinmeier también hizo referencia en su discurso a la convocatoria de elecciones anticipadas, previstas tras la ruptura de la coalición tripartita en noviembre y la pérdida de un voto de confianza parlamentario por parte del canciller Olaf Scholz. Aunque aún falta el anuncio formal, se espera que los comicios se celebren el próximo 23 de febrero. Steinmeier aseguró que tomará la decisión sobre la disolución del Bundestag (Parlamento) después de los festivos navideños, previsiblemente este viernes 27 de diciembre, respetando el plazo de 60 días establecido en la Constitución para la celebración de elecciones anticipadas.

Taleb A., el autor del atentado

Las autoridades alemanas continúan investigando los motivos que llevaron a Taleb A. a cometer el atropello múltiple en el mercado navideño de Magdeburgo. Aunque el detenido se había definido como exmusulmán y crítico con el Islam, e incluso había expresado simpatías hacia AfD, la líder del partido ultraderechista lo calificó como un «islamista lleno de odio hacia todo lo que nos une a las personas, a los alemanes y a los cristianos». Sin embargo, esta motivación aún no ha sido confirmada oficialmente.