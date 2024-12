El Kremlin ha declarado que el asesinato del teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, ocurrido ayer en Moscú, es una prueba de que a Rusia le asiste la razón en el conflicto en Ucrania. Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria que «entendemos perfectamente quién es nuestro enemigo y eso solo demuestra que nos asiste la razón en el marco de la operación militar especial».

Por otra parte, María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha declarado que Rusia reaccionará adecuadamente ante cualquier provocación y garantizará la protección de sus ciudadanos, del contingente de mantenimiento de la paz, de los militares de la fuerza operativa de las tropas rusas y de los almacenes militares ubicados en el asentamiento de Cobasna, en la región moldava de Transnistria. Zajárova enfatizó que cualquier acción que los amenace será considerada por Moscú como un ataque a Rusia.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha afirmado que Ucrania ha lanzado repetidamente municiones de fósforo blanco desde aviones no tripulados en septiembre. Según Zajárova, las fuerzas del orden rusas cuentan con pruebas del uso de tales municiones por parte de Ucrania, aunque no proporcionó detalles al respecto. Hasta el momento, no ha habido comentarios por parte de Ucrania, que previamente ha acusado a Rusia de utilizar métodos prohibidos en el conflicto.

Conflicto Rusia-Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha intensificado desde febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala del territorio ucraniano. Desde entonces, se han producido intensos combates y bombardeos en varias regiones de Ucrania, causando numerosas víctimas civiles y daños materiales. La comunidad internacional ha condenado ampliamente las acciones de Rusia y ha impuesto sanciones económicas al país.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones, el conflicto continúa sin una solución clara a la vista. Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones de los derechos humanos y del uso de tácticas y armas prohibidas. La situación ha generado una grave crisis humanitaria, con millones de ucranianos desplazados internamente o refugiados en países vecinos.

¿Qué es el fósforo blanco y por qué está prohibido?

El fósforo blanco es una sustancia química altamente inflamable y tóxica que se utiliza en algunos tipos de municiones. Cuando entra en contacto con el aire, se enciende espontáneamente y produce una intensa luz y calor, así como un humo blanco denso. Debido a sus propiedades, el fósforo blanco puede causar quemaduras graves y difíciles de tratar en las personas expuestas.

El uso de armas con fósforo blanco está prohibido por el derecho internacional humanitario cuando se emplea directamente contra civiles o en áreas pobladas, ya que puede causar sufrimiento innecesario y daños indiscriminados. Sin embargo, su uso está permitido en ciertas circunstancias, como para crear cortinas de humo o iluminar objetivos militares.