Los kurdosirios, que controlan el noreste de Siria, afirman que un gobierno compuesto solo por los rebeldes de Hayat Tahrir al Sham (HTS, en árabe) sin su participación «no será aceptable» para ellos, y exigen «detener por completo» la guerra en el norte de Siria. En una entrevista telefónica a EFE, la ministra de Exteriores de facto en la Administración Autónoma del noreste de Siria (autoridad kurda), Ilham Ahmed, pidió que los kurdos formen parte de la transición del país, que debería ir encaminada, en su opinión, hacia un Estado federal que respete todas las comunidades étnicas y religiosas. «Las puertas del diálogo con HTS siguen abiertas», dijo.

Los insurgentes del HTS, que derrocaron a Bachar Al Asad, encargaron este lunes a Mohamed Al Bashir, el presidente del denominado Gobierno de Salvación -la administración de facto en la provincia septentrional siria de Idlib controlada por el HTS-, formar un gobierno para la transición en Siria. La dirigente kurda explicó que el HTS no les ha comunicado nada sobre este nombramiento.

«Escuchamos en las noticias que HTS ha formado un gobierno. Pero hemos oído que es un gobierno compuesto solo por HTS y no tenemos conocimiento ni participación en él, por lo tanto, dicho gobierno no será aceptable para nosotros», afirmó. Esto es porque, apunta, se ha hecho sin diálogo con el resto de las comunidades étnicas y religiosas de la sociedad siria, como los árabes, los kurdos, los asirios, los drusos y los cristianos, entre otros. Respecto a la Siria del futuro, Ahmed defendió un sistema descentralizado que preserve los derechos de todas las etnias y la diversidad cultural y religiosa. «Esto requiere diálogos continuos sobre la Constitución y la forma de la nueva Siria, pero esto no ha sucedido hasta ahora», lamentó.

«Es necesario y natural que participemos en la redacción de la nueva Constitución y también en la nueva Administración. Es un requisito para mantener la unidad del territorio sirio y construir la nueva Siria», precisó, antes de agregar que «las puertas del diálogo con HTS siguen abiertas».

Cese inmediato de la guerra

La dirigente kurda también pidió el cese de la guerra en el norte declarada contra ellos por los insurgentes del Ejército Nacional Sirio (SNA, proturcos) y subrayó haber reclamado a la comunidad internacional que presione a este grupo para detener los combates en la zona de Manbech, fronteriza con Turquía, con el fin de «evitar más derramamiento de sangre siria». Un alto el fuego que se ha alcanzado gracias a la mediación de Estados Unidos, y que conllevará la retirada de la ciudad de los kurdosirios de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD, alianza que depende de la Administración Autónoma).

El SNA, entrenado, armado y respaldado por Turquía, lanzó en los últimos días una ofensiva para expulsar a hacia el este del río Éufrates los kurdosirios, lo que había provocó duros combates entre las dos partes y una oleada de desplazados. El SNA anunció el lunes haber tomado el control total de Manbech, que estaba controlado por las FSD. Ahmed señaló que, de momento, no se sabe hasta qué punto la ofensiva del SNA está respaldada por los rebeldes de Hayat Tahrir al Sham (HTS, en árabe), que derrocaron el pasado domingo al régimen de Al Asad tras 11 días de enfrentamientos.

«Actualmente, estamos investigando y tratando de confirmar, pero de lo que estamos seguros es que estos ataques están directamente respaldados por Turquía». Por otro lado, las FSD han entregado la ciudad de Deir al Zur, en el este del país y al oeste del río Éufrates, a la coalición liderada por Hayat Tahrir al Sham.

Crisis de desplazados

La ministra de Exteriores de facto kurda lamentó que las comunidades del noreste de Siria, incluidos árabes, kurdos, asirios y turcomanos, «están siendo sometidas a una guerra de exterminio por parte de las facciones leales a Turquía, que incluyen líderes extremistas». Y afirmó que si se permite que estas facciones proturcas avancen, podrían liberar a terroristas del Estado Islámico encarcelados en las prisiones kurdas, donde según distintas fuentes kurdas podría haber más de 10.000 presos. «La seguridad internacional estará en peligro si estos ataques continúan», advirtió.

Turquía considera las milicias kurdas YPG, dominantes en la alianza de las FDS, una filial del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado terrorista por Turquía, la Unión Europea y EE.UU. Ahmed subrayó que el norte de Siria sufre una crisis de desplazados obligados a huir de sus casas debido a la reanudación de los enfrentamientos entre los kurdos del FSD y las milicias proturcas del SNA. «Tenemos una crisis de desplazados después del ataque de las facciones leales a Turquía. Nos vimos obligados a evacuar a más de 150.000 kurdos en las últimas semanas hacia el este del Eúfrates, y su situación humanitaria es muy mala», lamentó.