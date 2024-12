La Comisión Europea rehusó este miércoles comentar la investigación abierta por las autoridades belgas sobre el excomisario europeo de Justicia Didier Reynders en relación con un supuesto blanqueo de dinero mediante la compra de billetes de lotería, al considerar que en esta etapa sería «prematuro».

«No vamos a prejuzgar ningún resultado de la investigación. Es algo que ha salido en la prensa pero no tenemos más información», dijo en la rueda de prensa diaria de la Comisión la portavoz comunitaria Paula Pinho, que añadió que el Ejecutivo comunitario no va a hacer comentarios, ya que en esta etapa sería «prematuro». Por su parte, el portavoz comunitario de Economía y Productividad, Balazs Ujvari, dijo hoy que la Comisión está preparada para colaborar con las autoridades de Bélgica si estas les contactan.

Sobre la inmunidad del excomisario, el mismo portavoz explicó que se rige por un protocolo, anexo del Tratado de la UE, que regula los privilegios e inmunidad de los miembros de la Comisión. La inmunidad, precisó, se refiere a los actos llevados a cabo en el marco de la «capacidad oficial» de un comisario, es decir, que está vinculada a la función y que ello continúa tras haber dejado el puesto. En ese contexto, añadió que para levantar la inmunidad hace falta una decisión del colegio de comisarios.

El portavoz explicó también que la Comisión Europea y el Consejo (países UE) pueden dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE en relación con los antiguos miembros del Ejecutivo comunitario que hubieran violado las obligaciones que impone el Tratado de la UE. Esa corte podría tomar decisiones, por ejemplo, sobre la pensión que corresponde a un excomisario, añadió. Reynders, hasta el pasado sábado comisario de Justicia, fue interrogado el martes por la policía belga en relación con una investigación sobre blanqueo de dinero mediante billetes de lotería, según informó el diario Le Soir y la plataforma de medios de investigación Follow The Money (Sigue el dinero).

La policía procedió también el martes a un registro de dos viviendas del político liberal belga, añadieron los citados medios, al señalar que el periodo objeto de investigación abarca varios años y que las pesquisas judiciales de la fiscalía de Bruselas se iniciaron en 2023. El registro de sus viviendas -una en la localidad bruselense de Uccle y otra en el campo, en la localidad de Vissoul- se llevó a cabo por la mañana y el interrogatorio del político se desarrolló por la tarde, precisó Le Soir. Fuentes europeas recordaron que Reynders ya no tiene ninguna oficina en el edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea.

Las autoridades judiciales sospechan que Reynders, que no ha sido detenido y está en libertad tras declarar, está presuntamente implicado en una actividad de blanqueo de dinero. La investigación se abrió tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica que detectaron transacciones sospechosas por una cantidad «relativamente grande» en la compra de lotería electrónica, según Le Soir.

La radiotelevisión flamenca VRT recordó que no es la primera vez que Reynders es investigado judicialmente por blanqueo de dinero ya que hace cinco años se abrió otro caso tras las denuncias de un exoficial de seguridad del Estado. En aquel momento, Reynders fue acusado de corrupción y blanqueo de dinero, acusaciones que el excomisario negó. La investigación preliminar fue desestimada poco después porque no se encontraron pruebas.