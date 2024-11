La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el viernes los ataques contra seguidores del equipo de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam. «Indignada por los ataques viles de anoche contra ciudadanos israelíes en Ámsterdam», dijo Von der Leyen en una publicación en la red social X y añadió que había tratado el asunto con el primer ministro neerlandés, Dick Schoof.

«Condeno enérgicamente estos actos inaceptables. El antisemitismo no tiene cabida en Europa. Y estamos decididos a luchar contra todas las formas de odio».

Las autoridades de Ámsterdam calificaron este viernes de «explosión de violencia contra los hinchas israelíes» lo ocurrido después de un partido de fútbol en la capital neerlandesa, y acusaron a «alborotadores» de mantener un «comportamiento antisemita» y «buscar activamente» a ciudadanos israelíes para «atacarlos y agredirlos».

En un comunicado, el «triángulo» de Ámsterdam -conformado por la alcaldía, la policía y la fiscalía- señaló que la noche posterior al partido entre el Ajax y Maccabi Tel Aviv fue «muy agitada, con varios incidentes de violencia dirigidos contra los hinchas de Maccabi» en varios lugares de la ciudad, y aseguró que la policía antidisturbios tuvo que «intervenir varias veces, proteger a los hinchas israelíes y escoltarlos a hoteles».

Por su parte, el coordinador nacional contra el antisemitismo en Países Bajos envió un mensaje en redes sociales, en el que consideró que lo ocurrido «ha sobrepasado todos los límites» y agregó: «Oculta quién eres. No digas de dónde vienes. No estás seguro aquí. Si saben quién eres, te perseguirán, te golpearán o te lanzarán al canal helado». La policía neerlandesa ha arrestado a al menos 62 personas, cuya identidades o afiliaciones no han trascendido aún, mientras que al menos cinco personas resultaron heridas durante los disturbios.