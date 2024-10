Israel asegura que ha rescatado a una mujer yazidí tras 10 años secuestrada en Gaza

El Ejército israelí anunció este jueves el rescate de una mujer yazidí de origen iraquí que había sido secuestrada hace diez años y, desde entonces, permanecía en la Franja de Gaza retenida por un miliciano de Hamás con vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI). En un comunicado, las fuerzas israelíes explicaron que el miliciano murió durante la guerra en Gaza, posiblemente como resultado de un bombardeo israelí, y la mujer, identificada como Fawzia Amin Sido, de 21 años, aprovechó entonces para huir.

«En una operación compleja coordinada entre Israel, Estados Unidos y otros actores internacionales, fue rescatada recientemente en una misión secreta desde la Franja de Gaza a través del cruce de Kerem Shalom», dijo el Ejército, especificando que después fue trasladada a Jordania y, finalmente, a Irak, donde está su familia. La activista yazidí iraquí Nadia Murad, premio Nobel de la Paz en 2018 y fundadora de la ONG La Iniciativa de Nadia, que ayuda a mujeres yazidíes que fueron esclavas sexuales del EI en Siria e Irak, aseguró en su cuenta oficial de X que «esta niña yazidí fue secuestrada por el EI en 2014».

«Tras la caída del califato en Irak y Siria (2017 y 2019, respectivamente), el EI la trasladó a Gaza. No es la única retenida en Gaza por el EI. En los últimos diez años, las autoridades iraquíes y la comunidad internacional no han rescatado a las mujeres y niñas yazidíes cautivas en Gaza, Siria y otras partes de la región», aseveró.

Horas antes, el Ministerio de Exteriores iraquí anunció que había recibido a la secuestrada yazidí Fawzia Amin Sido, «que fue liberada gracias a los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Servicio Nacional de Inteligencia, en coordinación con las embajadas de Estados Unidos en Bagdad y Amán, y las autoridades jordanas, tras más de cuatro meses de esfuerzos y seguimiento». La joven, dijo el Ministerio, fue secuestrada por «terroristas del EI y trasladada a varios países antes de ser liberada», sin mencionar en qué lugares estuvo.

El Ejército israelí publicó dos fotos donde puede verse a una mujer con la cara borrada en un lugar que parece el cruce de Kerem Shalom hacia Gaza, donde desde hace meses se acumulan los camiones con ayuda humanitaria por las dificultades para distribuirla en el territorio, sometido a constantes ataques de Israel. Más de 41.700 personas han muerto, la mayoría mujeres y niños, y los cuerpos de miles permanecen aún enterrados bajo los escombros en el devastado enclave palestino, tras casi un año de incesante ofensiva israelí.

Israel anuncia muerte de un nuevo soldado en la ofensiva terrestre en el sur del Líbano

El Ejército de Israel anunció este jueves la muerte, el miércoles, de otro soldado israelí que participaba en la ofensiva terrestre en el sur del Líbano, con lo que asciende a nueve el número de uniformados israelíes muertos desde la irrupción en territorio libanés, la madrugada del martes. En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes se limitan a informar de que el soldado murió «en combate en el sur del Líbano». El militar era un capitán de la Brigada de Paracaidistas del 202º Batallón y fue identificado como Ben Zion Falach, de 21 años. El Ejército israelí informó ayer de la muerte otros ocho soldados en combates contra milicianos del grupo chií Hizbulá, desde el comienzo de la ofensiva terrestre, los primeros muertos en territorio libanés desde la guerra de 2006.

Tras la muerte de los primeros ocho soldados, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el país se encuentra «en medio de una dura guerra contra el eje del mal de Irán» y subrayó que devolverá a sus casas a los israelíes que fueron evacuados tanto del norte de Israel, fronterizo con el Líbano, como de las zonas fronterizas con Gaza. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Herzi Halevi, que hoy visitó los centros de mando de dos divisiones en la frontera libanesa, que operan en territorio libanés, aseguró que no permitirá que Hizbulá se vuelva a establecer en esos lugares en el futuro y amenazó con continuar atacando al grupo chií. «No permitiremos que Hizbulá se establezca en estos lugares en el futuro. Los golpes que le estamos asestando a Hizbulá continuarán», dijo.

Borrell afirma que Israel ha traspasado los límites en Gaza y Líbano

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, respaldó este jueves el derecho de Israel a defenderse de los ataques, pero consideró que ha traspasado los límites tanto en Gaza como en Líbano. Borrell criticó la actitud de Israel en su intervención tras recibir de manos del rey de España, Felipe VI, el premio anual del Foro La Toja-Vínculo Atlántico en la localidad española de O Grove (noroeste). Para el jefe de la diplomacia europea, «bajo las ruinas de Gaza están enterradas no sólo decenas de miles de muertos, sino también el Derecho Internacional Humanitario, porque ha sido el vivo ejemplo de la falta de cumplimiento de unas obligaciones que proclamamos, pero que no se cumplen y tampoco tenemos la fuerza de hacerlas cumplir».

Borrell reconoció el derecho de Israel a su defensa, pero hizo hincapié en que tiene sus límites. Por eso lamentó que los europeos no quieran hacerse una pregunta o no quieran contestar a ella, consistente en si esos límites se han traspasado. «Mi respuesta es que sí», añadió, para lamentar la situación que se vive en Gaza o en el Líbano y que la peor parte se la lleven los más débiles. Tras asumir que todo empezó con los ataques del grupo islamista Hamás a Israel hace casi un año, que volvió a condenar, señaló que al igual que dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, fueron la consecuencia de una larga historia que empezó antes. Decir eso cree que no debería servir para que nadie tache a quien lo diga de antisemita e instó a no banalizar esa palabra porque está cargada de tragedia por el exterminio judío. «Es demasiado grave, demasiado cargada de dolor para poder ser aplicada a alguien por expresar una opinión distinta de la que tiene un gobierno», agregó. Por eso rechazó los ataques de Israel a Guterres, que está al frente del que considera el único instrumento para intentar garantizar la paz en el mundo. Un instrumento que reconoció que es insuficiente porque muchas veces las Naciones Unidas son incapaces de generar acuerdos y otras veces, cuando lo consiguen, son incapaces de hacerlos cumplir. «Pero es lo único que tenemos», recalcó.