El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, declaró este sábado cinco días de luto nacional por la muerte del líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, en los bombardeos israelíes del viernes contra Beirut y advirtió de «golpes más contundentes» de los grupos de la región contra Israel. «Ofrezco mi más sentido pésame y condolencias a toda la umma islámica (comunidad musulmana) por la muerte de Nasrala y sus compañeros, y declaro cinco días de duelo nacional en el Irán islámico», anunció Jameneí en un comunicado.

Jameneí dijo que la muerte de Nasrala fortalecerá a la alianza aniisraelí 'Eje de la Resistencia', formada por Hizbulá, los palestinos de Hamás y los hutíes de Yemen, entre otros, y liderada por Teherán. «Los ataques del frente de resistencia al desgastado y decadente cuerpo del régimen sionista (Israel) serán más impactantes», advirtió la máxima autoridad iraní e indicó que la «naturaleza malvada del régimen sionista no ha ganado en esta acción».

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, a su vez, denunció la complicidad de Estados Unidos en el ataque israelí que causó la muerte de Nasrala y recriminó que la orden del bombardeo se diese la víspèra desde Nueva York, donde se encontraba de visita el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. «La comunidad internacional no olvidará que la orden de este ataque terrorista fue emitida desde Nueva York y los estadounidenses no pueden eximirse de complicidad con los sionistas», dijo Pezeshkian. Pezeshkian tachó de «terrorista» el bombardeo israelí contra los suburbios de Beirut, en el que además de Nasrala también falleció el subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní general de brigada Abbas Nilfrushan, muerte a la que no hizo referencia. Irán es uno de los principales aliados de Líbano y Hizbulá, grupo al que apoya desde su fundación en los años 80 y uno de sus aliados más cercanos