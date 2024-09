El Gobierno de Portugal avisó este sábado de la «apropiación indebida de la identidad del ministro de Infraestructuras y Vivienda», Miguel Pinto Luz, y pidió que no se contacte con él a través de su número de teléfono. La cartera de Infraestructuras hizo el aviso con un escueto mensaje publicado a través de las redes sociales, donde añadió que quienes tengan su contacto «no respondan a mensajes, no atiendan ni realicen llamadas al número, no entren en links».

Más allá de las llamadas y mensajes, el Ministerio no ha precisado si el ataque ha provocado también la fuga de información de los dispositivos asociados al número de teléfono. Miguel Pinto Luz, del conservador Partido Social Demócrata (PSD), es ministro de Infraestructuras y Vivienda desde abril, cuando asumió funciones el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro. Fue secretario de Estado de las Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones en 2015 con el primer ministro Pedro Passos Coelho, aunque no llegó a entrar en funciones después de que el Parlamento rechazara el programa de gobierno del Ejecutivo conservador y asumiera el liderazgo el socialista António Costa un mes después. Pinto luz también es vicepresidente de su partido, el PSD.