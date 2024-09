El ultraderechista Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen quedó tercero en las elecciones legislativas anticipadas de Francia del pasado julio. Dos meses después, sin embargo, son ahora el poder detrás del trono, apuntalando el Gobierno del primer ministro Michel Barnier. El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró el jueves primer ministro a Barnier, exnegociador comunitario del Brexit, culminando una búsqueda de varias semanas tras su desafortunada decisión de convocar unas elecciones legislativas anticipadas que desembocaron en un Parlamento sin una mayoría clara. Sin embargo, el destino de Barnier —y de Macron— depende ahora del ultraderechista Regrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen, afirmaron parlamentarios de la oposición y analistas.

«Hoy tenemos un primer ministro que depende por completo de RN», dijo el viernes Lucie Castets, la opción de primera ministra de la alianza de izquierdas que ganó las elecciones de julio, pero que fue descartada por Macron. «Al hacerlo, el presidente se ha puesto en cohabitación con RN», dijo, refiriéndose al inusual fenómeno político en el que los presidentes franceses gobiernan ocasionalmente con un primer ministro de un partido rival.

Macron ha tardado semanas en nombrar a un primer ministro, ya que buscaba a alguien que no fuera inmediatamente derrocado y que preservara sus logros legislativos, requisitos que dieron a RN un poder excesivo sobre el proceso de selección. RN dio el jueves un apoyo provisional al nombramiento de Barnier, pero dejó claro que podría retirarlo en cualquier momento si no se satisfacen sus preocupaciones en materia de inmigración, seguridad y economía doméstica. «Nos reservamos todos los medios políticos de acción si no es así en las próximas semanas», dijo el jueves el presidente de RN, Jordan Bardella.

La líder del partido Los Ecologistas, Marine Tondelier, dijo que Macron había dado a Le Pen el poder de Julio César supervisando una batalla de gladiadores, dando un pulgar arriba o abajo a su candidato a primer ministro. «Era su aprobación lo que se buscaba», dijo en TF1.

El presidente del Partido Socialista, Olivier Faure, dijo que Barnier sería plenamente consciente de que su destino estaba en manos de Le Pen y añadió que nadie de su partido entraría en el Gobierno. «Ahora es la extrema derecha la que hace de reyes o reinas», dijo en France Inter. El diputado de RN Laurent Jacobelli quiso restar importancia al poder de la extrema derecha sobre el nuevo Gobierno. «Estamos en la oposición, claramente. (...) No vamos a dar luz verde a nadie», dijo en France 2.

«No seremos la fuerza política que lleve a Francia al paredón oponiéndose sistemáticamente a todo y creando el caos». Gran parte de la atención se centrará ahora en quién pretende Barnier nombrar para su gabinete, con el riesgo de protestas, convocadas por la izquierda para el sábado, también en el horizonte. Eurasia Group, una firma de análisis político, dijo el jueves que algunos ministros del Gobierno saliente podrían continuar, pero que era poco probable que el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, estuviera entre ellos.

«La elección de Barnier para el Ministerio de Finanzas será, por tanto, crucial para tranquilizar a Bruselas y a los mercados financieros de que Francia puede salir sana y salva de una crisis política y fiscal peligrosamente entrelazada en los próximos tres meses». Eurasia también destacó el poder de RN sobre Barnier. «La figura clave para las esperanzas de éxito —o de supervivencia a corto plazo— de Barnier será la ultraderechista Marine Le Pen», afirmó.