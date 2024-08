Los demócratas han demandado a los funcionarios electorales del estado de Georgia, alegando que las nuevas reglas que podrían permitirles retrasar la certificación de los resultados presidenciales de noviembre son ilegales. La demanda fue presentada en el Tribunal Superior del condado de Fulton por políticos demócratas locales de Georgia, el Comité Nacional Demócrata y el Partido Demócrata de Georgia.

Según esta posición, las normas aprobadas este mismo mes por la junta electoral del estado de Georgia, controlada por los republicanos, tendrían como objetivo brindar a los funcionarios electorales de los condados individuales la capacidad de retrasar o cancelar la certificación de votos. La demanda expone que las nuevas reglas «introducen una incertidumbre sustancial en el proceso postelectoral y si se interpretan como han sugerido sus redactores invitan al caos al establecer nuevos procesos en desacuerdo con los deberes legales existentes».

La oficina del Secretario de Estado de Georgia, que supervisa la junta, no respondió a las solicitudes de comentarios. La semana pasada, la junta electoral de Georgia de cinco miembros, que incluye a tres miembros conservadores defendidos por el candidato presidencial republicano Donald Trump, votó 3-2 para facultar a los miembros de la junta electoral del condado para investigar cualquier discrepancia entre el número de votos emitidos y el número de votantes en cada distrito antes de la certificación.

Estos desajustes no son poco frecuentes y no suelen ser evidencia de fraude, según los defensores del derecho al voto, quienes dicen que esa regla podría permitir a miembros individuales de la junta retrasar intencionalmente la aprobación de los resultados. La junta también aprobó en las últimas semanas una regla separada según la cual las juntas electorales de los condados deben realizar una «investigación razonable» sobre cualquier irregularidad antes de certificar los resultados. La regla no define «razonable» ni establece una fecha límite para completar la investigación.

La demanda de los demócratas dice que es ley establecida que es responsabilidad del sistema judicial, no de los funcionarios electorales individuales del condado, resolver las acusaciones de fraude electoral. Trump ha afirmado falsamente durante años que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas mediante fraude.

Su llamada telefónica de enero de 2021 en la que le pidió al principal funcionario electoral de Georgia, el secretario de Estado republicano Brad Raffensperger, que «encontrara» suficientes votos para influir en el resultado ayudó a que Trump fuera acusado formalmente de cargos estatales. El fraude electoral en Estados Unidos es extremadamente raro, según muestra una investigación. Trump se enfrenta a la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata, en las elecciones del 5 de noviembre. Las encuestas muestran una carrera reñida, con Georgia entre los siete estados que probablemente determinarán el resultado.