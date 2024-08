El Kremlin asegura que habrá una respuesta rusa a la incursión de Ucrania en la región de Kursk, en el oeste de Rusia, y que la idea de conversaciones de alto el fuego con Kiev ya no es relevante. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado que tales acciones hostiles no pueden quedar sin respuesta. Peskov afirmó que Moscú y Kiev no habían mantenido conversaciones de alto el fuego.

En las últimas horas al menos cuatro personas resultaron heridas durante un ataque de drones ucranianos este mismo lunes en la ciudad de Sarátov, en el río Volga, informaron las autoridades locales. «Como resultado del ataque con drones, un complejo residencial en la plaza Predmostovaya resultó parcialmente dañado», escribió en Telegram la alcalde de la urbe, Lada Mokrousova. Noticias relacionadas El ataque con drones y misiles ha afectado a 15 de las 24 regiones ucranianas Más noticias relacionadas Agregó que una mujer fue hospitalizada con heridas graves y otras tres personas fueron atendidos por los médicos en el lugar del suceso. El gobernador de la región de Sarátov, Román Busaguin, informó por su parte de otro ataque nocturno con drones que se registró en la ciudad de Enguels, a unos 12 kilómetros de la capital regional. «Como resultado del ataque de drones, un edificio de varias plantas en la calle Pushkin en Engels resultó dañado. Por suerte, no hay víctimas», escribió el gobernador. Mientras, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró a su vez haber derribado 9 aparatos no tripulados sobre la región de Sarátov durante la noche pasada. Otros tres drones fueron neutralizados en Kursk, donde Ucrania lleva a cabo una operación militar desde el pasado 6 de agosto.