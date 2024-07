El tiroteo al expresidente de EEUU y ahora candidato Donald Trump ha impactado en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. Aún falta tiempo para ver los efectos directos de la sacudida, pero los expertos aseguran que los tendrá. Sin ir más lejos, pocas horas después del suceso, que tuvo lugar mientras el republicano daba un mitin en Pensilvania, la probabilidad de que el ganador de los comicios sea Trump se disparó 10 puntos, hasta llegar al 70 %, en Polymarket.

Estos operadores del mercado de predicciones basado en criptomonedas no son los únicos que han constatado que el intento de asesinato al candidato republicano ha mejorado sus opciones de volver a la Casa Blanca. Bitcoin, los tokens de memes Polifi que llevan el nombre de Trump o el índice CoinDesk 20 también lo ponen de manifiesto. Cabe destacar que el expresidente ha resultado herido leve, pero uno de los asistentes al acto electoral ha fallecido y otros dos se encuentran herido graves, fruto de los disparos del tirador, que ha sido abatido por las fuerzas de seguridad.

Guillermo Bezzina, politólogo del colectivo Passes Perdudes, ha señalado que «el intento de magnicidio de Trump se produce en un momento de mucha debilidad del presidente Biden, que está siendo cuestionado, cada vez, más internamente. Por tanto, ante esta situación, el atentado beneficia a Trump al situarlo como un mártir que ha sobrevivido a un atentado que por muy poco le cuesta la vida. La actitud de Trump acto seguido de recibir el disparo, levantando el puño, ensangrentado ante sus seguidores, se convertirá sin duda en el mejor cartel de campaña posible».

El propio Trump ha explicado poco después del tiroteo lo sucedido. «Recibí un disparo de bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe inmediatamente que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala rasgando la piel. Sangraba mucho y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando», ha escrito en la red social Truth. Como se puede observar en los vídeos, el candidato republicano se tiró al suelo tras recibir el disparo, pero acto seguido se levantó; rápidamente acudieron los servicios de seguridad, a los que Trump le pidió sus zapatos. Quiso salir de por su propio pie del escenario y lo hizo con el puño en alto, mientras la sangre corría por su cara y gritaba «pelead». Los asistentes enfervorecidos gritaban «U-S-A».

Bezzina ha insistido en que «si la campaña de Biden ya se veía marcada por sus constantes errores y por una cada vez más remota posibilidad de aumentar su popularidad, este atentando es un punto de inflexión para que los demócratas hagan una reflexión si no quieren perder la Casa Blanca. La campaña de Trump sin ninguna duda hará uso de este atentando, construyendo un relato y un discurso de superviviente, mártir y catapultando su popularidad e incluso alcanzado y activando nuevos sectores de la población que apelando a la empatía y condena al atentado se movilicen a su favor».

Trump se dirige por segunda vez a los estadounidenses

En este sentido, el expresidente de EEUU se ha dirigido este domingo por segunda vez a los estadounidenses a los que les ha pedido «unidad y carácter». A través de su red social ha asegurado que «solo Dios ha impedido que ocurriera lo impensable». No obstante, ha señalado que «nada hay que temer, y seguiremos firmes en nuestra fe y desafiantes ante el rostro de la maldad».

El político ha vuelto a dedicar unas palabras de condolencia al fallecido y de apoyo a los heridos. «Llevaremos en nuestro corazón el recuerdo del ciudadano que fue asesinado de tan horrible manera». «En este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane». Cabe destacar que estaba previsto que este lunes, 15 de julio, Trump fuese proclamado oficialmente candidato republicano y, en principio, acudirá a la Convención Nacional del Partido Republicano que se celebrará en Wisconsin. «Realmente amo a nuestro país y los amo a todos, y espero poder hablar con nuestra gran nación desde Wisconsin», ha indicado.

Pese a que en principio todo apunta a que Trump sale reforzado con el intento de asesinato, el politólogo consultado por Ultima Hora ha precisado que «aún quedan muchos meses de campaña hasta noviembre, con muchos posibles errores y aciertos por cada una de las partes, que también pueden condicionar las respectivas campañas. Lo que si es seguro que este intento de asesinato va a provocar un aumento inmediato dela popularidad de Trump y contribuirá a movilizar más aún sus seguidores en una campaña polarizada».

Apoyo a Trump

Sin ir más lejos, esta pasada madrugada una treintena de personas se concentraron junto a las puertas de la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York, para mostrar su solidaridad y hacer una vigilia por el expresidente (2017-2021). La policía de Nueva York ha incrementado las medidas de seguridad en el emblemático edificio del centro de la ciudad neoyorquina, a pesar de que el exmandatario estadounidense no se encuentra en su interior y de que las autoridades aseguraron que no hay «amenazas creíbles» en ese lugar o en cualquier otro de la ciudad. «Me voy a quedar toda la noche», aseguró al The New York Times Lynda Andrews, una mujer ataviada con una gorra de Trump y que portaba una bandera de EE. UU. Andrews, originaria de Pennsylvania (el estado donde el expresidente estaba haciendo el mitin) dijo que cuando vio lo sucedido quedó «en shock», pero que cuando vio que levantaba el puño con la cara con manchas de sangre pensó: «Este es mi tipo», y decidió acercarse a la Torre Trump para mostrarle su apoyo.