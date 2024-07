El primer ministro saliente de Reino Unido, Rishi Sunak, ha anunciado este viernes que abandonará el liderazgo del Partido Conservador tras la debacle de la formación en las elecciones generales del jueves. Así lo ha hecho saber Sunak durante su discurso de dimisión a la puerta del número 10 de Downing Street, antes de dirigirse al palacio de Buckingham para hacerla efectiva ante el rey Carlos III de Inglaterra, en una comparecencia bajo la lluvia en la que ha defendido su labor al frente del gobierno, infructuosa finalmente ante un electorado que ha expresado con nitidez su deseo de un cambio de rumbo.

En este escueto discurso de cinco minutos, Sunak ha comenzado pidiendo «perdón» al país y reconociendo que el pueblo británico ha enviado el «claro mensaje» de que «el Gobierno británico debe cambiar». «He escuchado vuestra rabia y vuestra decepción, y asumo la responsabilidad por esta derrota», ha manifestado el primer ministro saliente, un cargo por el que ha «dado todo» desde que lo asumió en octubre de 2022.

Sunak, a continuación, ha extendido su disculpa a sus compañeros conservadores por haber sido «incapaz de concretar lo que merecían sus esfuerzos» y expresado en particular su «dolor» ante el «gran número de colegas que tanto han contribuido a sus comunidades y que ya no se sentarán en la Cámara de los Comunes», en referencia a los conservadores que se han quedado sin escaño, arrollados por el triunfo sin paliativos del Partido Laborista de Keir Starmer. Ante esta situación, Sunak ha anunciado así que «abandonará el liderazgo del partido» aunque no «de manera inmediata» sino «cuando todos los arreglos formales para elegir sucesor estén preparados», antes de llamar a una «reconstrucción» del partido tras 14 años de gobiernos conservadores, el fin de una era y el comienzo del desempeño del «crucial papel opositor» de deberá desempeñar con «profesionalidad y eficacia».

Con todo, Sunak ha aplaudido la figura de su sucesor, al decir de Starmer que «sus éxitos serán los del país» y describirlo como «un hombre decente» que se ha ganado su «respeto». Sunak ha dedicado parte de su discurso a defender su labor al frente del país y ha asegurado que ha cumplido su promesa de mejorar la situación económica. «La inflación ha vuelto a sus objetivos, las hipotecas han bajado y ha regresado el crecimiento», ha declarado el primer ministro antes de pasar al plano internacional.

En este ámbito, Sunak ha manifestado que, bajo su mandato, Reino Unido «ha mejorado su posición en el mundo, reconstruido las relaciones con los aliados, liderado los esfuerzos globales para apoyar a Ucrania» en su guerra con Rusia y «se ha convertido en el hogar de una nueva generación de tecnologías transformadoras».

De puertas hacia dentro, Sunak ha descrito un Reino Unido donde la unificación se ha consolidado. Así, ha resaltado la restauración del Gobierno de unidad en Irlanda del Norte gracias al Marco de Windsor, que reconfiguró el escenario tras el Brexit. «Logros de los que me siento orgulloso», ha añadido, antes de declarar que «este país es más seguro y más fuerte de lo que era hace 20 meses» y terminar con una reivindicación de la letanía de gobiernos conservadores de la última década y media al celebrar a «un país »más próspero, justo y resistente de lo que era en 2010", en referencia al último gobierno laborista de Gordon Brown.