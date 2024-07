Primera vuelta de las elecciones francesas...¿Y ahora qué?

Francia vira decididamente a la ultraderecha. Los de este domingo son resultados históricos, no solo en el país galo, sino en Europa. Desde 1940, Francia -una de las potencias de la Unión- no albergaba una victoria de las fuerzas ultraderechistas. Sin embargo, los datos de esta primera vuelta no delimitan un escenario único, sino que suponen todo un abanico de posibilidades. Por mucho que haya ganado claramente Marine Le Pen con su partido Agrupación Nacional, no significa necesariamente que su candidato a primer ministro, Jordan Bardella, de 28 años, llegue al cargo.