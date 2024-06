Los llamamientos del futbolista Kylian Mbappé a votar en contra de la ultraderecha no han gustado en el seno de Agrupación Nacional, desde donde han pedido al capitán de la selección francesa «un poco de contención» y que no dé «lecciones políticas» que, según ellos, no le corresponde dar.

El vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, ha afirmado que «cuando se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia, hay que tener un poco de contención», un día después de que Mbappé advirtiese de que el país encara un momento «crucial» y saliese en defensa de «los valores de tolerancia, diversidad y respeto» frente a los «extremos». Chenu ha afirmado en una entrevista en France Inter que «muchos» de los simpatizantes de su partido siguen a la selección y «les gusta Mbappé». No esperan de él lecciones políticas. «Tiene derecho de tener opinión, pero no creo que las personas que considero desconectadas vengan a dar lecciones a los franceses», ha sentenciado. Por su parte, el portavoz de Agrupación Nacional, Laurent Jacobelli, ha reinterpretado las palabras de Mbappé asegurando incluso que tiene «razón». «No me doy por aludido, ni nuestro partido, por el término extremo», ha argumentado en una entrevista en Franceinfo. MBAPPÉ COMO «MODELO» En cambio, el primer ministro, Gabriel Attal, que aspira a la reelección en las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio, ha considerado que Mbappé está «en su papel» y ha reivindicado la capacidad de este tipo de figuras a la hora de ser «modelo» para los jóvenes. En este sentido, ha asegurado en declaraciones a RTL que se limitó a defender «un deber cívico que es el del voto» y ha alabado de forma expresa que se posicionase contra el extremismo, ya que considera que alienten «la división y el odio». Ahora, Attal, espera «que los jóvenes revisen los programas, las ideas (de cada partido) y se pronuncien» en las urnas.