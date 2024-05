La exprecandidata republicana estadounidense a la Casa Blanca Nikki Haley anunció este miércoles que en las elecciones de noviembre votará a favor de Donald Trump, quien fue su máximo rival en esa carrera interna hacia la Presidencia. La también exembajadora de Estados Unidos ante la ONU apuntó en un acto en un centro de pensamiento en Washington que, aunque Trump no es "perfecto", las políticas del actual mandatario, el demócrata Joe Biden, han sido "una catástrofe".

"Pongo mis prioridades en un presidente que va a tener que respaldar a nuestros aliados y que haga que nuestros enemigos rindan cuentas. En alguien que asegure la frontera sin más excusas. En un presidente que apoye el capitalismo o la libertad, que entienda que necesitamos menos deuda, no más", dijo. Aunque "Trump no ha sido perfecto al respecto, y lo he dejado claro muchas, muchas veces, Biden ha sido una catástrofe. Así que votaré por Trump", sostuvo. Haley, de 52 años, abandonó la carrera para la nominación republicana el pasado 5 de marzo.

Había obtenido solo dos victorias en las primarias conservadoras celebradas hasta entonces: en el Distrito de Columbia, al que pertenece Washington DC, y en Vermont. Ella fue la última de una docena de candidatos importantes en abandonar una liza en la que el expresidente Trump (2017-2021) partió como favorito desde el principio. Cuando comunicó su decisión en un discurso en Charleston, en su estado natal de Carolina del Sur, subrayó que a partir de ese momento dependía del exmandatario "ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron", y destacó que esperaba que así lo hiciera.

"Mantengo lo que dije en mi retirada. Trump sería inteligente si se acercara a los millones de personas que votaron por mí y que siguen apoyándome y no asumiera simplemente que estarán con él. Realmente espero que lo haga", reiteró este miércoles. Su salida de la carrera republicana dejó la batalla presidencial en manos de Trump y Biden, que ya se han asegurado los delegados suficientes para ser nombrados oficialmente como candidatos de sus respectivos partidos en las convenciones previstas en julio y agosto. El aspirante republicano se sitúa en cabeza de cara a los próximos comicios, según las últimas encuestas. La media de sondeos elaborada por la web FiveThirtyEight apunta que acumula el 41 % de las intenciones de voto, 0,9 puntos más que Biden.