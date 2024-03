El jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, Carsten Breuer, instó a construir un sistema eficaz de defensa antimisiles ante un posible ataque de Rusia y advirtió de que Alemania dispone para ello de un máximo de ocho años. «Tenemos de cinco a ocho años. En este plazo debemos construir un sistema de defensa antimisiles. No hay alternativa», dijo en una entrevista que publican este viernes los periódicos del grupo mediático Funke, y agregó: «Vemos a Rusia capaz de librar una guerra contra países de la OTAN en un plazo de cinco a ocho años».

Señaló que, hasta entonces, Alemania también deberá «estar en condiciones de rechazar un ataque de este tipo», al tiempo que subrayó que es necesaria una solución dentro de la alianza de la OTAN. Añadió que el presidente ruso, Vladímir Putin, no oculta sus intenciones hacia Occidente, lo cual «no significa que un ataque de este tipo tenga que hacerse realidad dentro de cinco a ocho años, pero es posible», dijo.

«Como militar, tengo que estar preparado para el peor de los casos, y eso significa que dentro de cinco años tenemos que estar listos para defendernos. Un ataque puede tener lugar en todo el espectro: desde ciberataques hasta misiles pasando por drones», advirtió. Por otra parte, Breuer expresó su opinión de que el fondo especial de 100.000 millones de euros creado por el Gobierno alemán para modernizar la infradotada Bundeswehr tras el inicio de la guerra de agresión rusa en Ucrania constituye una «financiación inicial».

En este sentido, subrayó la necesidad de una «consolidación de los gastos de defensa» y agregó que el presupuesto de defensa debe mantenerse de manera permanente en el 2 % del PIB. Indicó que el 80 % del fondo especial ya está comprometido y se espera que hasta final de año lo esté en su totalidad, aunque señaló que no todo lo que se pide está disponible de inmediato. «Gran parte del material se ha pedido, pero todavía no está llegando a las tropas en la medida en la que me gustaría», dijo.