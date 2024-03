La posibilidad de ver a militares franceses desplegados en Ucrania, en el actual contexto de invasión decretada por Vladímir Putin, ha estado presente en mayor o menor grado en las últimas fechas en multitud de foros. No solo las élites especializadas barajan ya esta posibilidad; el tema ha desembarcado recientemente en la televisión gala, a modo de planteamiento, y el gran público empieza a asumir una idea de la que muchos huyen. ¿Cómo se dispondrían las tropas francesas en Ucrania, y qué objetivos perseguirían?

El coronel del ejército y experto en historia contemporánea, Vincent Arbaretier, ha puesto recientemente encima de la mesa dos escenarios bélicos plausibles. En la cadena LCI, el militar señaló la opción de concentrar soldados a lo largo del río Dniéper, una frontera natural de extraordinaria importancia estratégica, tal y como se ha evidenciado en el desarrollo de la contienda. Los refuerzos franceses también se apostarían en la frontera con Bielorrusia.

«¿Cuál es el interés y por qué la importancia del Dniéper? Se trata de una frontera importante que separa el este y el oeste de Ucrania, por lo que históricamente ha jugado un papel destacado (...) si Francia le dijera a Rusia que cualquier cruce de esta área identificable estaría prohibido bajo pena de represalias sería un punto importante» en el actual estado de las hostilidades, indica el experto. «Obviamente está Kiev, pero hay toda una zona al oeste del río con poblaciones que hablan ucraniano y que han sido ucranianas durante mucho tiempo».

Sobre la posibilidad de plantar tropas al norte de Ucrania, junto a la frontera con Bielorrusia, Arbaretier habla de «un doble interés. En primer lugar disuadir a Bielorrusia de echar una mano a los rusos so pena de verse amenazada también por el fuego francés. Pero sobre todo serviría para proteger a Kiev. Si se quiere creo que ambas opciones pueden darse a la vez, de forma mixta, para decirles a los rusos que no vayan más lejos. De lo contrario corren el riesgo de caer bajo nuestro fuego, incluido el no convencional».

En las últimas horas el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha agradecido a su homólogo francés la posibilidad de desplegar soldados franceses en Ucrania. «Me gustaría también reconocer el liderazgo francés en Europa hoy; apreciamos la forma en que el presidente Macron está desarrollando una perspectiva estratégica para Europa, una perspectiva real, (pues) la seguridad duradera sólo es posible con una derrota de (el líder ruso Vladimir) Putin en esta guerra», dijo Zelenski en su discurso a la nación el pasado fin de semana.

A su vez, el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció este pasado lunes la creación de un cuerpo acorazado de reacción rápida compuesto por fuerzas polacas y alemanas. Kosiniak-Kamysz afirmó que el próximo 26 de marzo se concretará lo que calificó como «una de las coaliciones más importantes que se han creado» desde el comienzo de la guerra de Ucrania. El ministro polaco hizo estas declaraciones en Helenów (centro), tras reunirse con su homólogo alemán, Boris Pistorius, que se encuentra de visita oficial en Polonia. La coalición, dijo Kosiniak-Kamysz, estará coliderada por Alemania y Polonia, cuyos ejércitos aportarán 2.500 efectivos cada uno, y aseguró que en el futuro se unirán «otros socios como Gran Bretaña, Suecia e Italia». El responsable de Defensa polaco subrayó que hasta ahora ningún otro país se ha adherido a este proyecto, «porque no todos tienen el potencial que tienen Polonia y Alemania».