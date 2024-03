El Ejército de Israel ha emitido una nota disciplinaria contra el comandante de la 99ª División, el general de brigada Barak Hiram, por la demolición de una universidad en la Franja de Gaza sin contar con los permisos necesarios, en medio de la ofensiva lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así, ha indicado que ha llevado a cabo una «investigación exhaustiva» sobre la demolición en enero de la Universidad Israa, situada en la ciudad de Gaza (norte) y destruida con explosivos tras ser ocupadas las instalaciones por el Ejército de Israel. «La investigación ha revelado que la organización terrorista Hamás usó el edificio y sus alrededores para llevar a cabo actividades militares contra nuestras fuerzas, pero el proceso de derribo del edificio fue llevado a cabo sin las aprobaciones necesarias», ha dicho.

En este sentido, ha confirmado que Hiram no reclamó permiso al jefe del Mando Sur para destruir el edificio, algo necesario para instalaciones consideradas sensibles, como las universidades, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Este medio ha recordado que Hiram es centro de otra controversia por su orden a un carro de combate para que abriera fuego contra una vivienda en la localidad de Beeri durante una toma de rehenes en los ataques del 7 de octubre, posiblemente matando a varios de ellos.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza tras los citados ataques, que dejaron 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de más de 31.100 personas, a las que suman 415 muertos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes.