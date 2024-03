El expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, aseguró este viernes que el líder estadounidense, Joe Biden, es una «vergüenza» para su país. En un mensaje en la red social X, Medvédev aseguró que Biden no tenía derecho a compararse con Franklin D. Roosevelt durante su reciente discurso sobre el estado de la Unión.

«Aunque Roosevelt era un hombre enfermo en silla de ruedas, sacó a EEUU de la Depresión, Biden, en cambio, es un hombre loco y mentalmente discapacitado, que ha decidido arrastrar a la humanidad al infierno», escribió Medvédev, conocido por sus incendiarios y agresivos mensajes en redes sociales.

Según el antiguo mandatario (2008-2012), Roosevelt luchó a favor de la paz y contra los fascistas, mientras Biden les ayuda, en referencia al Gobierno de Ucrania, al que Moscú tacha de «nazi». Biden invocó la víspera a Roosevelt en su discurso sobre el estado de la Unión para convencer al Congreso sobre la importancia de la ayuda a Ucrania.

«Mi mensaje para el presidente (Vladímir) Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa», agregó el mandatario estadounidense ante las dos cámaras del Congreso. En su alocución, Biden también acusó a su rival republicano Donald Trump de doblegarse ante Rusia.