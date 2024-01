La ciudad suiza de Davos acoge desde este domingo la cuarta conferencia internacional sobre Ucrania donde asesores de seguridad nacional de 80 países discutirán por cuarta vez la llamada 'fórmula de paz' planteada por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para poner fin al conflicto con Rusia; una iniciativa que Moscú rechaza por completo, entre otros aspectos al exigir la devolución de territorios anexionados.

El Ministerio de Exteriores suizo, como anfitrión, ha destacado que la participación de esta edición es mucho más amplia que en las tres ocasiones anteriores celebradas en Dinamarca, Arabia Saudí y Malta, en lo que ha descrito como un éxito dado que el objetivo principal de estas conferencias es la de conseguir nuevos respaldos al plan del presidente ucraniano. La fórmula, presentada por primera vez a finales de 2022, exige la retirada de todas las fuerzas rusas de los territorios ocupados de Ucrania, incluida la península de Crimea, el procesamiento de los crímenes de guerra rusos, así como indemnizaciones y garantías de seguridad.

A la cuarta reunión asisten exactamente representantes de 81 países y organizaciones internacionales, 15 más que el número de participantes en el tercer evento de este tipo celebrado en octubre de 2023 en Malta. En particular, 39 países de Europa, 18 de Asia, 12 de África, 6 de América del Sur, 3 de América del Norte y dos de Oceanía delegaron a sus representantes en Davos. «Un signo positivo», ha coincidido el abanderado de la delegación ucraniana y jefe de la Oficina de Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, «es el crecimiento continuo en el número de países que unen esfuerzos en el plan de acción conjunto basado en la Fórmula de Paz de Ucrania».

«Resulta muy alentador que el Sur Global se involucre cada vez más en nuestro trabajo. Esto indica que se comprende que este conflicto en Europa es un desafío para toda la humanidad», afirmó en su discurso inicial tras una columna publicada este domingo en el periódico suizo 'Neue Zuercher Zeitung', donde aseguró que la fórmula de Zelenski no es «una lista de deseos», sino una «propuesta detallada».

No obstante, el responsable ucraniano ha pedido a los participantes que se abstengan de plantear un posible alto el fuego en Ucrania porque «definitivamente no es el camino hacia la paz. Los rusos no quieren la paz. Quieren dominación. Entonces, la elección es simple: o perdemos y desaparecimos - o ganamos y seguimos viviendo. Y estamos luchando», ha aseverado.

El propio Zelenski ha destacado que «las iniciativas ucranianas se están convirtiendo gradualmente en iniciativas globales» y ha reprochado a Moscú que «piense que con la violencia y el terror, con sus mentiras y crueldad, pueden imponer un orden mundial diferente, depredador, un orden mundial sin leyes, sin ninguna garantía de seguridad».

«Es precisamente su confianza, la confianza de los asesinos, la que estamos reduciendo ahora de forma colectiva. Con cada reunión en pro de la legislación internacional», ha argumentado. Zelenski no estará en la conferencia sobre Ucrania, pero sí asistirá al Foro Económico Mundial que comienza el lunes también en Davos.