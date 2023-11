España ve «tendencias preocupantes» en llevar cuestiones nacionales al debate europeo

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Ángeles Moreno Bau, subrayó este miércoles que organizar un debate en profundidad en el Parlamento Europeo sobre la ley de amnistía en España, «un texto no aprobado y de competencia exclusivamente nacional, no contribuye a mejorar la democracia europea» y muestra «tendencias preocupantes». Tras recalcar que su intervención de este miércoles en el pleno era en calidad de representante de la presidencia del Consejo de la Unión, que este semestre recae en España y, por tanto, está sujeta a «limitaciones», Moreno Bau sí quiso hacer varias precisiones al inicio al abrir el debate sobre el Estado de derecho en España. «Un debate en profundidad sobre un texto no aprobado y de competencia exclusivamente nacional no contribuye a mejorar la democracia europea. Todo lo contrario, muestra tendencias preocupantes», afirmó la secretaria de Estado.

Moreno Bau consideró conveniente subrayar que «apenas hay precedentes» de organizar un debate en la Eurocámara «sobre una ley nacional que no ha sido aprobada en el Parlamento de un Estado miembro». «España ha aprobado en el pasado leyes de amnistía; asimismo, otros Estados miembros han aprobado leyes similares sin que surgiese un debate en este pleno», recordó. Por otra parte, remarcó que «esta es inequívocamente una cuestión constitucional interna española que debe debatirse en el Parlamento español, toda vez, además, que el texto de la proposición ya salvaguarda expresamente las normas y los valores europeos». «Si el Parlamento español decide aprobar esta ley, estará sometida al control del Tribunal Constitucional de España, cuyos miembros han sido designados de acuerdo con preceptos constitucionales que se llevan aplicando varias décadas. Y en ese caso, la ley será ejecutada por los jueces competentes», señaló. Para la secretaria de Estado, centrar los debates en la Eurocámara «en cuestiones nacionales perjudica el debate sobre las políticas, valores e intereses europeos, algo contrario a la naturaleza y los objetivos de las instituciones comunitarias». «La equiparación de una iniciativa perfectamente habitual en los Estados miembros, como es la amnistía, con otros procedimientos que sí resultaban claramente excepcionales desde el punto de vista del Estado de derecho, induce a confusión», denunció. Además, apuntó que «emplear para la batalla partidista un consenso amplio, como es la defensa del Estado de derecho en la Unión Europea, con procedimientos sólidos y mayorías casi unánimes, puede acabar perjudicando las iniciativas en defensa de estos valores». Por lo tanto, dijo, «en interés de los valores europeos y de la defensa compartida del Estado de Derecho, creemos necesario dar a cada debate una dimensión adecuada». Los eurodiputados españoles del PP y de Ciudadanos aseguraron este miércoles que aprovecharán el debate sobre la amnistía del miércoles por la tarde en la Eurocámara para «explicar la verdad de lo que está pasando en España» y pedir una respuesta de la Comisión. Mientras, el PSOE apeló a un debate «serio y responsable» y descartó división en los socialdemócratas europeos sobre este asunto.