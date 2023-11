El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que las empresas europeas han perdido 250.000 millones de euros en el último año y medio por las sanciones occidentales impuestas a Rusia. «En el último año y medio, según estimaciones muy conservadoras, las empresas europeas han perdido hasta 250.000 millones de euros debido a las sanciones unilaterales occidentales, una cifra considerable», afirmó en una reunión con embajadores sobre la guerra en Ucrania, según la agencia oficial TASS.

Lavrov sostuvo que las sanciones impuestas contra Rusia no desaparecerán en un futuro previsible, ya que, aseveró, «Occidente decidió destruir la economía mundial en aras de dar a Rusia una lección, de no permitir que Rusia desempeñe un papel en un ámbito internacional que se ajuste a su historia, su tamaño y sus capacidades». «Entendemos perfectamente que las sanciones impuestas contra nosotros en el futuro previsible, e incluso en el futuro lejano, no desaparecerán, así lo afirman sus autores», dijo, al tiempo que aseguró que Rusia está creando mecanismos de comercio que «no esté controlado» por Occidente y pretende apoyarse «únicamente en sí mismo» en sectores críticos de la economía. Lavrov reiteró que el proceso de desdolarización cobrará cada vez más impulso en el mundo.

«Se está registrando una caída gradual y constante de la participación del dólar y del euro (...). Los procesos de desdolarización cobrarán cada vez más impulso», aseguró. El jefe de la diplomacia rusa sostuvo que en este proceso «de transición hacia las monedas nacionales están involucradas las economías más grandes: China, la India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Arabia Saudita, Argentina, Kenia y Egipto». El ministro también opinó que Estados Unidos «está llevando a la quiebra a sus vasallos europeos» al obligarlos a abandonar todo lo ruso, incluido el gas, al tiempo que «continúa comprando uranio y materiales críticos a Rusia».

Al respecto, los ministros de Exteriores del G7 reafirmaron hoy su apoyo y «unidad» con respecto a Ucrania y dijeron que seguirán implementando «estrictas» sanciones a Moscú, durante la segunda y última jornada de su reunión en Tokio. «A medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio, es importante que el G7 esté unido para enviar un mensaje claro a la comunidad internacional de que nuestro firme compromiso de apoyar a Ucrania nunca flaqueará», dijo la ministra de Exteriores japonesa, Yoko Kamikawa, al inicio de la reunión.

El encuentro de cancilleres del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido), a los que se suma el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, arrancó en la víspera y pondrá fin este miércoles con una rueda de prensa de la presidencia, ocupada actualmente por Japón. La canciller nipona se pronunció así al comienzo de la segunda jornada de reuniones, en una sesión que duró unos 80 minutos. Japón dijo que seguirá implementando sanciones contra Rusia y brindando asistencia a Ucrania, especialmente en el proceso de recuperación y reconstrucción a largo plazo. En este sentido, las siete economías industrializadas de mayor peso aseguraron en su declaración conjunta estar trabajando para implicar a sus sectores privados en la recuperación económica de Ucrania.